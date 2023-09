Massiver Marvel-Rückschlag: Neuer Spider-Man-Ableger verliert Superstar und das 2 Jahre nach Ankündigung

Ein Pop-Superstar sollte den Marvel-Antihelden El Muerto aus Sonys Spider-Man-Universum spielen. Daraus wird jetzt nichts mehr, denn er hat das Projekt verlassen.

Neben dem großen MCU wächst auch das kleinere Marvel-Universum von Sony noch mit neuen Filmen weiter. Nach Blockbustern wie Venom, Venom: Let There Be Carnage und Morbius erwartet uns als nächstes Madame Web mit Fifty Shades of Grey-Star Dakota Johnson und Euphoria-Star Sydney Sweeney.

Vor zwei Jahren wurde außerdem mit El Muerto ein Latino-Superhelden-Film für Sonys Marvel-Universum angekündigt. Als Casting-Highlight wurde Mega-Star Bad Bunny in der Hauptrolle verkündet. Nach ersten Berichten über Probleme mit dem Film gibt es jetzt den bisher größten Rückschlag für das Marvel-Projekt.

Bad Bunny hat Marvels El Muerto verlassen

2022 wurde erstmals verkündet, dass Bad Bunny die Hauptrolle in El Muerto übernimmt. Es war ein richtiger Besetzungs-Coup, denn der Sänger und Rapper zählt (vor allem im lateinamerikanischen Raum) zu den größten Musikstars überhaupt. Im Juni 2023 gab es dann die erste besorgniserregende Meldung rund um den Marvel-Film.

Wie unter anderem Variety berichtete, strich Sony den Blockbuster mittlerweile aus dem Release-Kalender. Im aktuellen Vanity Fair -Interview bestätigte Bad Bunny jetzt, was teilweise schon vermutet wurde: Er ist nicht mehr der Star von El Muerto. Gründe dafür gab er keine an. Damit ist das Marvel-Projekt nun endgültig in der Produktionshölle angekommen.

In den Marvel-Comics heißt El Muerto mit bürgerlichem Namen Juan-Carlos Sánchez und ist ein Wrestler, der seine übermenschlichen Kräfte durch eine magische Maske bekommt. In der Vorlage ist er erst ein Feind von Spider-Man, wobei er sich später auch mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft verbündet.

Wie geht es im Marvel-Universum von Sony weiter?

Im "kleinen" Marvel-Universum startet als nächstes Madame Web im Kino. In Deutschland kommt der Blockbuster am 14. Februar 2024 auf die große Leinwand.

