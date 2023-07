Matthias Schweighöfer ist für 2 Minuten (!) in Oppenheimer zu sehen – er spielt einen der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts

In Christopher Nolans Oppenheimer hat auch Matthias Schweighöfer einen kurzen Auftritt. Wir klären euch über die Rolle des deutschen Stars auf.

In seinem neuen Film Oppenheimer erzählt Christopher Nolan die wahre Geschichte des Physikers und Atombomben-Erfinders J. Robert Oppenheimer. Neben der Hauptfigur tauchen in dem Blockbuster diverse weitere historische Persönlichkeiten und viele Stars auf.

Einer davon ist Matthias Schweighöfer, der auch eine kleine Rolle in Oppenheimer hat. Wir erklären sie euch.

In Nolans Oppenheimer spielt Matthias Schweighöfer den Physiker Werner Heisenberg

In Nolans Film begegnen sich Cillian Murphy als Oppenheimer und Matthias Schweighöfer nur in einer kurzen Szene. Darin sucht die Hauptfigur den bekannten deutschen Physiker Werner Heisenberg auf, der gerade eine Rede im Hörsaal hält. Heisenberg wird von Schweighöfer gespielt. Die Szene dauert nur maximal zwei Minuten und zeigt beide Männer in einem kollegial-freundschaftlichen Verhältnis zueinander.

Werner Heisenberg zählt als Begründer der Quantenmechanik zu den bedeutendsten Physikern des 20. Jahrhunderts. Außerdem war er Teil des sogenannten Uranprojekts, bei dem deutsche Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs eine Atombombe bauen wollten. Das Projekt wurde jedoch 1942 wegen des zu hohen Aufwands auf Eis gelegt.

Wie geht es mit Matthias Schweighöfer als Schauspieler weiter?

Als deutscher Star hat Schweighöfer dank Netflix mittlerweile eine höhere internationale Bekanntheit erlangt. Zack Snyder besetzte ihn zum Beispiel in seinem Zombie-Actionfilm Army of the Dead. Schweighöfers schräger Safeknacker Ludwig Dieter bekam sogar einen eigenen Solo-Film, den der Schauspieler selbst als Regisseur inszenierte.

Als Nächstes ist Schweighöfer im Netflix-Blockbuster Heart of Stone neben Wonder Woman-Star Gal Gadot zu sehen. In den deutschen Kinos spielt er im Milli Vanilli-Biopic Girl You Know Its True die Rolle des Musikproduzenten Frank Farian. Der Film soll am 21. Dezember 2023 starten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.