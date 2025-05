Maxton Hall Staffel 2 wird "dramatisch": Neues Video teast Amazon-Rückkehr mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten

Maxton Hall-Fans müssen sich noch eine Weile auf Staffel 2 bei Amazon Prime gedulden. Ein neues Set-Video bringt jedoch schon jetzt Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in ihren Rollen zurück.

Es ist genau ein Jahr her, seit die 1. Staffel von Maxton Hall - Die Welt zwischen uns bei Amazon Prime Video an den Start ging und dort zum ganz großen Überraschungshit avancierte. Die Serie mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten wurde zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serie des Streamers 2024 und nicht nur in Deutschland von Millionen Fans gefeiert.

Während Staffel 2 schon längst abgedreht ist, müssen wir uns jedoch noch eine Weile gedulden, bis diese bei Amazon eintrifft. Die Wartezeit versüßen soll jetzt ein neues Set-Video, in dem sich die Maxton Hall-Stars zurückmelden. Und sie haben eine Warnung an euch.

Maxton Hall meldet sich mit neuem Set-Video zurück: So "dramatisch" wird Staffel 2

Zur Feier des einjährigen Jubiläums der 1. Staffel von Maxton Hall hat Amazon Prime Video ein neues Set-Video veröffentlicht, in dem die Stars um Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten an den malerischen Schauplatz des Maxton Hall-Internats zurückkehren. Während die Ruby Bell-Darstellerin in es in dem Video wie "nach Hause kommen" beschreibt, spricht Alistair Ellington-Star Justus Riesner eine Warnung an die Fans aus:

Du denkst die 1. Staffel ist dramatisch? Warte auf die 2. Staffel.

Schaut hier das Set-Video zu Maxton Hall Staffel 2:

Schauen wir uns die Prämisse der neuen Folgen an, haben wir keinerlei Zweifel an Riesners Worten. Denn Staffel 2 nimmt sich den zweiten Roman aus Mona Kastens Maxton Hall-Reihe vor – Save You *. Darin muss James einen herben Schicksalsschlag erleiden, der alles verändert. Er gefährdet daraufhin die Beziehung zu Ruby, die ihm fortan nur noch schwer vertrauen kann. Wird ihre Liebe das Chaos überwinden?

Wann kommt Maxton Hall Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Nachdem Fans mit der 2. Staffel von Maxton Hall noch im Sommer 2025 gerechnet hatten, hat Amazon Prime Video die neuen Folgen für Ende des Jahres angekündigt. Grund für die Verzögerung seien die aufwändigen Synchronfassungen, die die Serie in zahlreiche Sprachen für den Streamer übersetzt.

Falls ihr es nicht erwarten könnt, Damian Hardung wiederzusehen, findet ihr den James Beaufort-Star schon ab Juni in der Serie Softies wieder, die bei RTL+ ihre Premiere feiert. Alles, was ihr zur 2. Staffel von Maxton Hall wissen müsst, könnt ihr dazu gesammelt hier nachlesen. Was ihr sonst noch schauen könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

