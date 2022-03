MCU-Fans rasten aus: Neues Video soll große Spider-Man-Rückkehr teasen, die unmöglich schien

Sony hat noch einen Spider-Man: No Way Home-Trailer veröffentlicht, der sich komplett Andrew Garfield widmet. Marvel-Fans erkennen darin einen versteckten Teaser für The Amazing Spider-Man 3.

Der MCU-Rekordhit Spider-Man: No Way Home hat viele Marvel-Träume wahr gemacht. Dazu gehörte vor allem die Rückkehr von Andrew Garfield und Tobey Maguire in ihren Spider-Man-Rollen. Besonders Garfield hat die Fans begeistert, so dass Wünsche nach einem neuen The Amazing Spider-Man-Film mit ihm lauter denn je wurden.

Jetzt hat Sony noch einen neuen Trailer zu Spider-Man: No Way Home veröffentlicht, der sich komplett Garfields Peter Parker aka The Amazing Peter #3 widmet. Marvel-Fans sehen in dem Video aber noch viel mehr.

Marvel-Fans verstehen neuen No Way Home-Trailer als Teaser für The Amazing Spider-Man 3

Da die Spoilergefahr mittlerweile überwunden ist, hat das Studio zum anstehenden VOD-Release noch einen eigenen No Way Home-Trailer für Andrew Garfields Charakter herausgebracht. Neben Szenen aus dem aktuellsten MCU-Blockbuster bietet das Video auch nochmal eine Zeitreise durch die ersten beiden The Amazing Spider-Man-Solofilme.

Schaut hier den neuen Spider-Man: No Way Home-Trailer mit Andrew Garfield-Fokus:

Spider-Man: No Way Home - The Amazing Peter #3 Trailer (English) HD

Nachdem das Video online gegangen ist, haben Seiten wie Slash Film direkt über einen wahren Marvel-Fansturm berichtet. Grund ist der Hashtag #MakeTASM3 (Macht The Amazing Spider-Man 3), der direkt auf Twitter getrendet ist. Mit Fan-Postern und eigenen Story-Ideen wurde jetzt nochmal überdeutlich der Wunsch nach einem weiteren The Amazing Spider-Man-Teil mit Andrew Garfield laut.

Fans haben in dem neuen No Way Home-Trailer nicht nur eine Zusammenfassung der bisherigen Geschichte von Garfields Charakter gesehen. Für sie ist das Video ein versteckter Teaser, dass Sony nach dem gigantischen Erfolg des Tom Holland-Blockbusters doch eine Zukunft mit Andrew Garfield plant. Auch der Star selbst hat schon gesagt, dass er unter bestimmten Bedingungen nochmal Spider-Man spielen würde. Der Rest liegt jetzt beim Studio...

