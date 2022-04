MCU-Fans sind sicher: Der Thor 4-Trailer verarscht euch mal wieder

MCU-Trailer werden oft digital manipuliert, um Spoiler zu vermeiden. Jetzt haben Marvel-Fans auch eine Szene im Thor 4-Trailer entdeckt, in der eine geheime Figur entfernt worden sein soll.

Die Marketing-Abteilung von Marvel sorgt gekonnt dafür, dass Fans nur das Nötigste zu sehen bekommen und Geheimnisse gezielt verschleiert werden. Seit einer Weile weiß jeder, dass gerade Trailer zu neuen MCU-Filmen oft digital manipuliert werden, um wichtige Figuren aus Spoilergründen zu entfernen.

Jetzt haben Marvel-Fans auch im ersten Thor 4: Love and Thunder-Trailer eine Szene erkannt, in der eine Figur fehlen soll. Schaut euch die auffällige Stelle am besten selbst an.

Hier könnt ihr den Thor 4-Trailer schauen:

Thor: Love and Thunder - Teaser Trailer (Deutsch) HD

In einer Stelle des Thor 4-Trailers klafft eine verdächtige Lücke auf

Comic Book Resources hat mehrere Tweets von Marvel-Fans aufgegriffen, die auf eine bestimmte Szene im Thor 4-Trailer verweisen. Bei Sekunde 37 kommt es zu einer Einstellung, in der Thor neben Korg steht. Das Bild sieht allerdings ganz danach aus, als würde hier links noch eine dritte Figur stehen, die für den Trailer digital entfernt wurde:

Zu der Szene sind mittlerweile viele Tweets erschienen, die alle sicher sind, dass Marvel die Fans mit dem Thor 4-Trailer mal wieder verarscht hat. Offen bleibt aber, um welche Figur es sich handeln könnte.

Vielleicht erwartet uns ja eine Loki-Rückkehr, nachdem der deutsche Synchronsprecher von Tom Hiddleston zuletzt schon einen geheimen Auftritt neben der Disney+-Serie andeutete.

Mehr wissen wir spätestens ab dem 6. Juli 2022. Dann startet Thor 4: Love and Thunder bei uns in den Kinos.

