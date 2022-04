Thor 4-Trailer zeigt angeblich Tod der Marvel-Figur: "Das ist das Ende für Chris Hemsworth"

Der Thor 4-Teaser versetzt manche Marvel-Fans besonders in Aufruhr. Eine bestimmte Szene gilt bei ihnen als Beweis für den Tod von Chris Hemsworths Figur.

Nach langer Wartezeit ist der erste Thor 4: Love and Thunder-Teaser da. Doch einige Marvel-Fans sind beunruhigt. Sie wollen in einer Szene den Beweis für Thors (Chris Hemsworth) Tod im kommenden MCU-Kracher gefunden haben.

Schaut euch hier den englischen Teaser zu Thor 4 an:

Thor: Love and Thunder - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Teaser verängstigt Marvel-Fans: Stirbt Chris Hemsworths Held in Thor 4?

Stein des Anstoßes ist eine Teaser-Szene, in der der Odinssohn im goldenen Sonnenuntergang zu meditieren scheint. Die paradiesische Friedfertigkeit der Sequenz erinnert einige Community-Mitglieder an das nordische Jenseits. "Wenn Thor hier in Valhalla ist [muss ich weinen]", schreibt ein Fan etwa.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein anderer kommt durch einige Beobachtungen zum selben Schluss: "Es gibt einen Götter-Mörder [Christian Bales Figur] und einen neuen Thor im Film. Das ist das Ende für Chris Hemsworth."

Muskelkrieg im Teaser: So unglaublich hart trainierte Thor 4-Star Natalie Portman

Wann kommt das Marvel-Abenteuer Thor 4 in die Kinos?

Die Beweislage für die Theorie ist allerdings dünn. Gamesradar zufolge könnte die Szene einen ganz anderen Hintergrund haben. Selbst wenn Hemsworths Figur stirbt, ist das nicht tragisch. Avengers: Endgame brachte immerhin Milliarden von Menschen zurück. Ob Thor 4 es ähnlich anstellt, erfahren wir zum Kinostart am 6. Juli 2022.

Marvel-Nachschub im Podcast: So gut ist die Disney+-Serie Moon Knight

Das Marvel Cinematic Universe hat einen neuen (Anti-)Helden. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen der düsteren Disney+ Serie Moon Knight.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Glaubt ihr, dass Thor in thor 4 stirbt?