Avengers 5 & 6 endlich bestätigt: Die nächste Marvel-Saga verspricht Großes

Jetzt steht es fest: Avengers 5 und 6 haben offiziell Starttermine und Titel bekommen. Marvel-Boss Feige stellte außerdem die neue Saga des MCU vor.

Wann kommt endlich der nächste Avengers-Film? Das fragen sich zahlreiche Fans seit dem dramatischen Ende von Endgame 2019. Heute Nacht wurde bei der Comic-Con in San Diego die Antwort gegeben. Auf der Bühne von Halle H präsentierte Marvel Studios-Boss Kevin Feige nicht nur die Pläne für Phase 5 des MCU, sondern verriet auch die Titel und Termine für das nächste Avengers-Event.

Avengers 5 & 6 kommen und so heißen die Filme

2025 könnte das bis dato größte Event des Marvel Cinematic Universe auf uns zukommen. Denn in diesem Jahr starten gleich zwei Avengers-Filme:

Den Anfang macht Avengers: The Kang Dynasty. Der 5. Avengers-Film kommt am 2. Mai 2025 ins Kino. Der Titel spielt auf Kang the Conquerer an, den wir gespielt von Jonathan Majors in Loki kennengelernt haben.

Der 6. Avengers-Film startet wenige Monate später: Avengers: Secret Wars kommt am 7. November 2025 ins Kino.

Damit wendet sich das MCU einem der größten Events von Marvels Comic-Geschichte zu, den Secret Wars.

Marvel sagt eröffnet die Multiverse Saga

Kevin Feige beließ es aber nicht dabei. Er verriet auch, wie die neue Ära nach der Infinity Saga heißt. Das MCU erzählt mittlerweile die sogenannte Multiverse Saga, was nach Loki, Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange 2 wenig überrascht. So wie die Infinity Steine als verbindendes Element zwischen den ersten drei Phasen des MCU gesehen werden, ist das Multiversum der rote Faden für die Phasen 4, 5 und 6. Zumindest verspricht das der Titel.

