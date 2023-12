Mega-Box mit 10 Filmen: Die größte Action-Reihe aller Zeiten spielte über 7 Milliarden ein und erscheint in einer Collectors Box fürs Heimkino

Seit 22 Jahren gibt es nun schon das Fast & Furious-Franchise. Es ist nicht nur eine der erfolgreichsten Filmreihen, sondern auch die mit dem diversesten Cast. Jetzt erscheinen alle zehn Filme in einer Collectors-Box.

Als 2001 The Fast & The Furious mit einem Budget von 38 Millionen US-Dollar in die Kinos kam, hätte wohl niemand gedacht, dass sich daraus eines der erfolgreichsten Action-Franchise aller Zeiten entwickeln würde. In der neuen Movie-Collection kann man jetzt die Entwicklung der Reihe noch einmal ganz genau beobachten und sehen, wie vor allem die Stunts mit den Jahren immer spektakulärer geworden sind.

Fast 21 Stunden Action erwarten euch mit den zehn Fast & Furious Filmen, die in einer Box am 07. Dezember erscheinen.



Neben der Edition auf 4K * ist die Movie Collection außerdem auf Blu-ray * und auf DVD * erhältlich. Zu jedem Film gibt es umfangreiches Bonusmaterial unter anderem findet sich darunter:

Unveröffentlichte Szenen

Audiokommentare

Porträts

Gag Reels

Musikvideos

Der Director's Cut und die Kinofassung von Fast & Furious 9



und vieles, vieles mehr

Fast & Furious ist Universals erfolgreichstes Franchise

Seit 22 Jahren läuft die Fast & Furious Reihe über die Kinoleinwände, mit mal mehr, mal weniger hohen Einspielergebnissen, aber immer erfolgreich. An der Rezeptur hat sich nach all den Jahren nichts geändert: Muskulöse Alpha-Typen mit wenig Worten müssen abgefahrene Gadgets stehlen und das in getunten Karren, mit denen man Stunts vollzieht, die jeglichen Gesetzen der Physik trotzen. Eben ein richtiges Action-Spektakel!

Amazon Fast 21 Stunden Action pur erwarten euch in dieser Kollektion.

Und ein erfolgreiches noch dazu. Es ist das größte Franchise aus dem Hause Universal und hat weltweit insgesamt über 7,3 Milliarden US-Dollar eingespielt (via The Numbers ). Waren die Kritiken zu den ersten vier Teilen mittelmäßig, wurde ab dem fünften Teil zunehmend positiver über die Reihe berichtet. Doch seit Furious 7, dem erfolgreichsten Teil der Reihe, sinken nicht nur die Einspielergebnisse, es gibt auch zunehmend Spannungen am Set.

Wie geht es mit Fast & Furious weiter?

Seit 2016 wird immer wieder über die Fehde zwischen Vin Diesel und Dwayne Johnson berichtet. In dem Franchise geht es vor allem um Brüderlichkeit und Loyalität, die Familie wird großgeschrieben, hinter den Kulissen sieht das wohl etwas anders aus. Trotzdem bestätige Johnson im elften Teil zur Reihe zurückzukehren, welcher nach einem weiteren Spin-off die Reihe voraussichtlich endgültig beenden wird.





Sollte Fast & Furious wirklich enden, würde damit auch "das diverseste Franchise der Filmgeschichte" zu Ende gehen, wie Regisseur und Produzent Justin Lin in seinem Instagram-Post die Reihe beschreibt.

Bleibt zu hoffen, dass in Zukunft mehr Produktionen diesem Beispiel folgen werden. Bis dahin bleiben wir gespannt auf das Spin-off und den letzten Teil und wer weiß, vielleicht wird es mit der Familie ja doch noch irgendwie weitergehen.

