Die Fast & Furious-Reihe endet: Alle Infos zu Fast and Furious 11 und ob er die Vin Diesel-Action wirklich abschließt

Nach Fast and Furious 7, 8, 9 und 10 soll die Reihe in einem Finale gipfeln. Wann kommt Teil 11? Und ist er wirklich das Ende? Alles zum aktuellen Informationsstand erfahrt ihr hier.

2001 kam der erste Film um Dom Torettos Raser-Crew heraus und mittlerweile spielt die Reihe in der obersten Blockbuster-Liga mit. Sie verabschiedete sich in Fast & Furious 7 erzwungenermaßen von dem verstorbenen Paul Walker und raste nach Teil 8 auf ein groß angekündigtes Finale zu.

Dieses Ende ist viel komplizierter, als man annehmen könnte. Fast and Furious 11 ist schon bestätigt, aber vorher kommt noch ein anderer Film. Wie sieht also die Zukunft der Action-Reihe nach aktuellem Stand aus? Welche Filme kommen noch und wird die Reihe wirklich beendet?

Überblick: Was war der letzte Fast and Furious-Teil?

Der letzte Teil war Nummer 10. Diese Fast and Furious-Filme aus der Hauptreihe gibt es bislang:

Außerdem startete 2017 der Spin-off-Film Fast & Furious: Hobbs & Shaw mit Dwayne Johnson und Jason Statham. In einem anderen Artikel könnt ihr die inhaltlich richtige Reihenfolge der Reihe nachlesen.

Ja, Fast and Furious soll enden

Der gegenwärtige Plan sieht so aus: Fast X ist der Anfang vom Ende der Action-Reihe. Das Auto-Abenteuer kulminiert in einem Cliffhanger und einer Abspannszene, welche die nächsten Kapitel der Saga vorbereiten. Der nächste Fast and Furious-Film ist aber nicht Fast 11.

Vor Teil 11 kommt ein Dwayne Johnson-Solofilm mit Jason Momoa

Das Bindeglied des F&F-Finales ist der neue Bösewicht Dante Reyes (Jason Momoa aus Aquaman). In Teil 10 will er sich an Vin Diesels Dom rächen. Am Ende kommt raus, dass er auch mit Dwayne Johnsons Figur Luke Hobbs eine Rechnung offen hat. Diese Geschichte wird zwischen Fast and Furious 10 und 11 erzählt, und zwar in einem Hobbs-Solofilm. Das kündigte Johnson bei Twitter an.

Das Finale von Fast and Furious wird nach aktuellem Stand aus mindestens drei Teilen bestehen:

Wann kommen Hobbs and Reyes und Fast and Furious 11 nach Deutschland?

Weder Hobbs and Reyes noch Teil 11 werden bislang gedreht und dabei wird es bleiben, solang der Doppelstreik in Hollywood andauert.

Vin Diesel hat Fast & Furious 11 für das Jahr 2025 angekündigt (via Empire ). Das erscheint unrealistisch, da innerhalb der nächsten 24 Monate zwei Großproduktionen gedreht und veröffentlicht werden müssten, nämlich erst der Spin-off und dann Teil 11 der Hauptreihe.

Wenn wir von einem baldigen Streik-Ende, einem reibungslosen Dreh der beiden Filme und einem Starttermin-Abstand von rund einem Jahr ausgehen, kommt Hobbs and Reyes frühestens 2025 und Fast and Furious 11 frühestens 2026 ins Kino. Das wäre eine äußerst optimistische Agenda, auch weil fraglich ist, ob der viel beschäftigte Jason Momoa in dieser Zeit für beide Dreharbeiten bereitstehen würde.

Wird Teil 11 der letzte oder wird es Fast and Furious 12 geben?

Bei Franchises gilt aus pragmatischen Gründen: Sag niemals nie. Aber das Ende der Fast and Furious-Reihe war lange mehr nicht mehr so wahrscheinlich wie jetzt. Die Einspielergebnisse sind seit Fast and Furious 7 rückläufig. Der letzte Film, Fast X, blieb deutlich hinter den Erwartungen an einen Blockbuster mit einem 300-Millionen-Budget zurück. Gleichzeitig dürften die Gagen der Familienmitglieder langfristig steigen und die Budgets explodieren.

Die Reihe wird seit Jahren von personellen Querelen geplagt, angefangen bei der angeblich beigelegten Fehde von Dwayne Johnson und Vin Diesel, dem Abgang des Stamm-Autors Chris Morgan zur Spin-off-Reihe, bis hin zur Kündigung von Regisseur Justin Lin während der Dreharbeiten von Fast X.

Setzt sich diese Entwicklung besonders in finanzieller Hinsicht fort, dürfte Fast and Furious 12 unwahrscheinlich sein. Naheliegender wäre ein Versuch, der Reihe nach dem Abschluss der Toretto-Saga einen Soft-Reboot zu verpassen, also die Marke mit neuen (günstigeren) Gesichtern fortzuführen.

Das ist aber reine Spekulation. Sicher sind momentan nur zwei weitere F&F-Filme: Hobbs and Reyes und Teil 11.