Doctor Strange 2: Die 7 wichtigsten Erkenntnisse aus dem neuen Marvel-Trailer, die ihr vielleicht übersehen habt

Doctor Strange 2 verspricht multiversalen Wahnsinn mit Professor X, den Illuminati, Zombies und sogar Dinos. Wir haben den neuen Trailer für euch genauer unter die Lupe genommen.

Mit einem spektakulären Trailer gibt Marvel neue Einblicke in den von Sam Raimi inszenierten MCU-Blockbuster Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness, der nach Spider-Man: No Way Home eines verspricht: multiversale Eskalation.

Der neue Trailer gibt jede Menge spannende Details preis. Er enthüllt nicht nur Scarlet Witch als brutale Marvel-Schurkin, sondern auch neue Welten des Multiversums und Überraschungen wie den Auftritt eines bekannten X-Men. Die 7 wichtigsten Erkenntnisse aus dem Doctor Strange 2-Trailer haben wir euch hier zusammengefasst.

1. Neue Heldin America Chavez ist der Schlüssel zum Multiversum

© Marvel Studios / Disney America Chavez wird bedroht

In Doctor Strange 2 lernen wir die neue Marvel-Heldin America Chavez (Xochitl Gomez) kennen. Im Trailer sehen wir, dass sie und Strange (Benedict Cumberbatch) gemeinsam durch das Multiversum reisen. Das hat auch einen einfachen Grund: Ihre Superkraft ist es, durch verschiedene Realitäten springen zu können. Diese Kraft wollen sich dabei auch dunkle Mächte zunutze machen, wie der Beginn des Trailers andeutet.

Schaut hier den deutschen Doctor Strange 2-Trailer

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

2. Doctor Strange und das Darkhold: Ist er für alles verantwortlich?

© Marvel Studios / Disney Doctor Strange und das Darkhold

Das Darkhold ist ein mächtiges und verbotenes Zauberbuch, welches bereits in WandaVision eine wichtige Rolle spielte. Am Ende der Marvel-Serie versucht Wanda (Elizabeth Olsen) damit verschiedene Realitäten zu scannen, um noch lebende Versionen ihrer Kinder Tommy und Billy zu finden.

Im Trailer sehen wir nun, dass Strange der neue Besitzer des Darkhold ist und einen Zauber daraus ausführt. Da ihm die Schuld am multiversalen Chaos gegeben wird, liegt es nahe, dass er nach Spider-Man: No Way Home schon wieder mit einem Zauberspruch das Tor zum Multiversum öffnet.

3. Bösewichtin: (Mindestens eine) Wanda sorgt für Chaos im Multiversum

© Marvel Studios / Disney Eine Wanda ist nicht genug

Fans der Scarlet Witch können sich freuen, denn dem Trailer zufolge werden wir mehrere Varianten von Wanda Maximoff zu sehen bekommen. Bereist die Scarlet Witch etwa das Multiversum, um einer anderen die Kinder zu stehlen? Ein kurzer Blick auf ein emotionales Treffen zweier Wandas in Westview lässt dies vermuten. Ein kurzer TV-Spot enthüllt zudem, dass auch eine Zombie-Wanda (!) vorbeischaut.

4. Wir treffen mehrere Varianten von Doctor Strange

© Marvel Studios / Disney Doctor Strange Varianten

Schon der erste Teaser zu Doctor Strange 2 enthüllte den Auftritt einer bösen Variante des Sorcerer Supreme. Im Film wird Stephen Strange aber auch noch einige weitere Varianten seiner selbst treffen. Im Trailer zu sehen sind bereits ein Strange im Defenders-Outfit, ein Zombie-Strange sowie die Statue eines Goatee-losen Stranges.

5. Marvel-Cameos: X-Men, Fantastic Four und Illuminati

© Marvel Studios / Disney Doctor Strange und die Illuminati

Dem Marvel-Multiversum sei Dank können wir in Doctor Strange jede Menge überraschende Gastauftritte sehen. Schon der Trailer kündigt ein wahres Cameo-Fest an. Denn Doctor Strange wird u.a. auf die Illuminati, eine Vereinigung mächtiger Marvel-Held:innen, treffen. Welche neuen Comic-Charaktere oder auch Varianten bekannter Figuren auf den insgesamt sechs lluminati-Stühlen Platz nehmen, lässt sich schwer erkennen.

Eine Figur links im Bild lässt ein weißes, rundes Abzeichen auf der Brust erkennen. Hier könnte es sich um ein Mitglied der Fantastic Four handeln. Ganz sicher sind wir uns aber, dass der Anführer der Illuminati niemand geringeres als der aus den X-Men-Filmen bekannte und von Patrick Stewart verkörperte Charles Xavier ist. Ebenfalls im Trailer zu erkennen ist Maria Rambeau als Captain Marvel-Variante.

6. Dinos, Zombies und Cartoons: Doctor Strange bereist verschiedene Welten

© Marvel Studios / Disney Die Welten des Multiversums

In Spider-Man: No Way Home gelangten Figuren aus anderen (Film)Universen in die Realität des MCU. Doctor Strange 2 wird den Spieß nun umdrehen und stattdessen alternative Realitäten erforschen. Diese werden wohl für die größten Überraschungen und Cameo-Auftritte sorgen. Im Trailer sind bereits Dinos, Zombies sowie eine animierte Realität zu erkennen. Der multiversale Wahnsinn im Titel von Doctor Strange 2 ist definitiv kein leeres Versprechen.

7. Doctor Strange 2 wird überraschend blutig und brutal

© Marvel Studios / Disney Mit Wanda ist nicht zu spaßen

Zum Ende des Trailers erhalten wir einen erschreckenden Blick auf das blutverschmierte Gesicht von Wanda Maximoff. Sollte sie sich tatsächlich als böse Gegenspielerin hinter allen Ereignissen im Film herausstellen, dann können sich Fans auf ein multiversales Massaker der Scarlet Witch einstellen, die zahlreiche Marvel-Charaktere töten wird – wir sehen bereits einen verheerenden Angriff auf Kamar-Taj.

Natürlich erwartet uns hier kein harter Marvel-Film mit R-Rating. Doch Doctor Strange 2 verspricht im Trailer eine ungewohnte Härte und einen sehr düsteren Film mit vereinzelten Horror-Einschüben. Nicht ohne Grund hat sich Marvel Horror-Maestro Sam Raimi für die Regie herangeholt.

Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness soll planmäßig am 4. Mai 2022 in den deutschen Kinos starten. Welche Marvel-Abenteuer danach starten, findet ihr in unserer Übersicht mit alle kommenden Marvel-Filmen 2022 und danach.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.