Mega-Überraschung von Netflix: One Piece-Anime kommt schon morgen, aber es gibt einen gewaltigen Haken

Für Fans des Anime One Piece gibt es eine gewaltige Streaming-Überraschung. Netflix nimmt die Serie ab dieser Woche ins Programm auf und zeigt neue Folgen.

Mit der Live-Action-Verfilmung One Piece hat Netflix im vergangenen Jahr einen Hit gelandet, der zu den besten Serien 2023 gehört. Vom Original-Anime One Piece fehlte hingegen auf dem Streamingdienst jahrelang jede Spur. Schon am 13. Januar 2024 ändert sich das: Die Anime-Abenteuer von Ruffy und Co. streamen erstmals bei Netflix. Allerdings gibt es eine gewaltige Einschränkung.

One Piece läuft ab sofort wöchentlich mit neuen Folgen bei Netflix

Wer jetzt hofft, endlich alle bisherigen 1088 Folgen von One Piece streamen zu können, wird leider enttäuscht. Vorerst wird der Streamer nur den Egghead-Arc und damit die aktuellsten Folgen wöchentlich und mit einer Woche Versatz zur Ausstrahlung bei Crunchyroll im japanischen Original mit Untertiteln zeigen. Los geht es mit Folge 1089!

Was ist der Egghead Arc? Hierbei handelt es sich um den ersten Story-Abschnitt der finalen Saga von One Piece. Nach über 25 Jahren steuern wir tatsächlich auf ein Ende zu. Der Beginn des finalen Kapitels führt Monkey D. Ruffy und die Strohhut-Bande auf die mysteriöse und futuristische Insel Egghead, wo die Piraten unter anderem auf den Wissenschaftler Dr. Vegapunk treffen.

Das Poster zum neuen One Piece-Arc könnt ihr euch hier ansehen:

Toei Animation Der Egghead-Arc von One Piece beginnt

Der vorangegangene Handlungs-Arc von One Piece forderte Fans viel Geduld ab. Vier Jahre und nahezu 200 Episoden verbrachten wir mit Ruffy in dem Land Wano. Wie viele Folgen das neue Abenteuer aus Egghead umfassen wird, ist noch nicht bekannt. Im Manga läuft dieser Arc seit 2022 und soll in diesem Jahr abgeschlossen werden.

One Piece-Anime streamen: Kommen bald alle Folgen zu Netflix?

Wer den One Piece-Anime in Deutschland schauen möchte, hat nur wenige Optionen. Bei Crunchyroll sind zwar alle Folgen verfügbar, allerdings nur im japanischen Originalton mit Untertiteln. Eine Möglichkeit, alle alten Episoden mit deutscher Synchronfassung zu streamen, gibt es bis heute nicht. Diese sind lediglich auf DVD und Blu-ray verfügbar.

Die Aufnahme der neuesten One Piece-Folgen in das Angebot von Netflix ist jedoch ein erster Hoffnungsschimmer, dass die bisherigen Abenteuer der Strohhut-Piraten doch eines Tages dort zu sehen sein werden könnten. In einigen anderen Ländern (darunter die USA) befinden sich Hunderte One Piece-Folgen bereits im Katalog von Netflix.

Für Netflix ist One Piece nicht zuletzt dank der Realserie zu einer starken Marke geworden, die der Streamer in Zukunft fleißig ausbaut. Neben einer 2. Staffel der Netflix-Adaption erscheint bereits am 21. Januar mit Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation ein Prequel-Anime. Zudem arbeitet Netflix an einem Anime-Remake: The One Piece soll die Geschichten von Ruffy und Co. noch einmal von Anfang an neu umsetzen.

Mehr News: Netflix verfilmt nach One Piece einen Sci-Fi-Horror-Anime

Nicht nur One Piece: Das sind die besten Serienstarts im Januar bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr zum Jahresanfang nicht nur packende Krimi-Stoffe, sondern auch eine heiß erwartete Kriegsserie von Steven Spielberg, eine verblüffende Marvel-Rückkehr und vieles mehr.