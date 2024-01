Sci-Fi-Parasiten und Körper-Horror bei Netflix: Nach One Piece kommt die nächste Anime-Verfilmung und sie startet schon dieses Jahr

Die Netflix-Verfilmung von One Piece war ein Hit. Jetzt adaptiert der Streamer den nächsten Kult-Anime als Sci-Fi-Horror-Serie, die schon dieses Jahr startet.

Lange Zeit graute es Anime- und Manga-Fans, sobald eine Live-Action-Adaption ihrer Lieblingsreihe anstand. Spätestens der Erfolg der Netflix-Serie One Piece aber schürte neues Vertrauen, dass gute Anime-Realverfilmungen doch möglich sind. Nach den Abenteuern der Strohhut-Piraten legt Netflix jetzt nach.

Nach One Piece und der kürzlich gestarteten Fantasy-Action-Serie Yu Yu Hakusho steht bei Netflix schon bald die nächste Verfilmung einer beliebten Manga-Reihe bevor: Die Live-Action-Serie Parasyte: The Grey verspricht brutale Sci-Fi-Action und ekeligen Körper-Horror.

Parasitärer Sci-Fi-Horror: Darum geht's in der Netflix-Serie Parasyte

Vorlage der neuen Netflix-Serie ist Hitoshi Iwaakis Manga-Reihe Parasyte, die ursprünglich zwischen 1988 und 1995 in Japan erschien und bereits eine Anime-Serie und zwei Realfilme hervorbrachte. Nun erwartet uns eine weitere Adaption als südkoreanische Live-Action-Serie, die von Train to Busan-Regisseur Sang-ho Yeon in Stellung gebracht wird.

Crunchyroll Hauptfigur der Parasyte-Vorlage war der Jugendliche Shin’ichi Izumi

Darum geht es in der neuen Parasyte-Serie: Die Sci-Fi-Geschichte handelt von außerirdischen Parasiten, die auf der Erde Wirtskörper infiltrieren und Menschen töten. Einem Parasiten gelingt das jedoch nicht ganz. Die menschliche Jugendliche Jeong Su-in kann zwar verhindern, dass ihr Gehirn übernommen wird, doch die Kreatur nistet sich in ihrem Arm ein.

Fortan müssen Mensch und Parasit lernen, in Koexistenz zu leben. Dass Jeong Su-in plötzlich ihren Körper zu einer Waffe verformen kann, hilft ihr im Kampf gegen andere bösartige Parasiten, von denen jedoch nicht alle die Vernichtung der Menschheit anstreben. Fans können sich auf jede Menge schräge und blutige Kämpfe sowie albtraumhafte Körpermodifikationen freuen.

Wann startet Parasyte: The Grey bei Netflix?

Die neue Live-Action-Serie Parasyte: The Grey ist bereits seit Februar 2023 abgedreht und sollte somit schon 2024 bei Netflix zu sehen sein. Da die Parasiten-Geschichte allerdings sehr effektreich ist und viel CGI erfordert, ist noch nicht abzuschätzen, wie lange die Postproduktion der Serie dauern wird.

Wer sich schon jetzt mit der Welt von Parasyte vertraut machen möchte, kann den Anime Parasyte: The Maxim derzeit bei Crunchyroll und Joyn+ streamen. Die Realfilme Parasyte: Part 1 und Parasyte: Part 2 streamen ebenfalls bei Joyn+. Alternativ gibt es die Parasyte-Filme bei Amazon auf Blu-ray * zu kaufen.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2024

Welche spannenden neuen Serien starten dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.? Wir stellen euch die 24 größten Serien-Highlights 2024 vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Franchise-Kapitel von The Walking Dead, Marvel und Star Wars sowie die heiß erwarteten Netflix-Blockbuster Avatar und 3 Body Problem hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder krachende Gladiatoren-Action mögt: 2024 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.