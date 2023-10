“Mein Kopf tut weh”: Sci-Fi-Fans verzweifeln an neuer Netflix-Serie, die Platz 1 in den Charts gestürmt hat

Eine neue Sci-Fi-Serie hat sich auf Platz 1 der Netflix-Charts gesetzt. Der komplizierte Plot lässt im Internet dutzende von Abonnent:innen über Hirnverknotung jammern.

Bodies ist zum großen Hit auf Netflix geworden. Die Sci-Fi-Krimi-Serie über einen Mord, der über 150 Jahre auf vier verschiedenen Zeitebenen aufgeklärt werden muss, lässt unter Fans allerdings mächtig die Köpfe rauchen. Auf X machen sie ihrem Unverständnis Luft.



Neuer Platz 1 der Netflix-Charts lässt Sci-Fi-Fans an komplizierter Story verzweifeln

Bodies dreht sich um eine Leiche, die im London des Jahres 1890, 1941, 2023 und 2053 in einer Seitenstraße entdeckt wird. Vier Ermittler:innen gehen dem Mord nach und finden dabei Zugänge zu anderen Zeitebenen, die auch die Interaktion mit den eigenen Verwandten ermöglichen.



"Ich habe heute Bodies durchgeschaut und jetzt tut mein Kopf weh", heißt es etwa, oder "Die Serie ist völlig wahnsinnig". "Ich habe keine scheiß Ahnung, worum es geht", lässt ein Fan einen Bildausschnitt für sich sprechen. Manche kommentieren dabei die absurdesten Wendungen der Serie. Vorsicht, Spoiler!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Statt Therapiestunden zu nehmen, geht dieser Typ in der Zeit zurück und schläft mit seiner Ur-Ur-Großmutter?", fragt eine Zuschauerin beispielsweise ungläubig. Was genau irritiert die Fans der Serie so sehr?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Moviepilot-Redakteur Max Wieseler schreibt über Bodies: "Ihr liebt verschachtelte Rätsel und Mystery-Box-Serien wie beispielsweise Dark, dessen Nachfolger 1899, Manifest oder Westworld? Dann ist Bodies genau das Richtige für euch". Wenn man genau das nicht liebt, wird man auf die Serie wahrscheinlich reagieren wie die verwirrten Zuschauenden oben.



Podcast-Tipp: Die 5 besten deutschen Netflix-Serien und warum das Ausland sie liebt

Wir bestaunen in unserem Podcast Streamgestöber den Aufstieg der deutschen Netflix-Serien – hierzulande und international:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles begann 2017 mit Dark. Mittlerweile gibt es 19 deutsche Netflix-Original-Serien – und da sind Dokus und Shows noch gar nicht mit eingerechnet. Welche sind die besten? Was feiern Fans und Kritiker:innen anderer Länder daran?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.