Meint Marvel das ernst? Unfassbares Ant-Man-Buch soll echt sein und ihr könnt es bei Amazon vorbestellen

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania präsentiert Paul Rudds Charakter Scott Lang seine Autobiographie Look Out for the Little Guy, die sich Marvel-Fans jetzt bei Amazon sichern können. Doch der genaue Inhalt ist noch geheim – was wir bisher wissen.

Das dritte Ant-Man Abenteuer um den Ex-Straftäter Scott Lang, der zum Superhelden heranwächst – oder schrumpft – leitete kürzlich die 5. Phase des Marvel Cinematic Universe (MCU) ein. Ein Buch aus dem Film, geschrieben von dem fiktiven Charakter Scott Lang selbst, sorgt jetzt für einigen Wirbel, denn Marvel kündigte es kürzlich als echtes Buch an.



Die Ant-Man-Biographie gibt es wirklich

Bevor es Scott Lang und seine Freundin Hope van Dyne ( Evangeline Lilly ) in Quantumania mit dem neuen Marvel-Antagonisten Kang (ein großartiger Jonathan Majors ) aufnehmen, bekommen wir einen Einblick in ihr glückliches Leben,, die Welt zu retten. Scott Lang genießt die Anerkennung als erfolgreicher Buchautor und stellt sein neuestes Werk –– vor.

Und es ist kaum zu glauben, aber: Das Buch kann man bei Amazon vorbestellen. Was auf den ersten Blick nur nach einem Marketing-Gag aussieht, könnte für Marvel-Fans eine echte Offenbarung sein. Ein Highlight aus der chronologisierten Hintergrundgeschichte des beliebten Marvel-Charakters soll die offizielle Erzählung über die Geschehnisse während des epischen Showdowns zwischen Thanos und den Avengers sein.

Das könnt ihr von dem Ant-Man-Buch erwarten

In Look Out For The Little Guy erzählt Scott Lang von seiner Zeit im Gefängnis, über das Leben als alleinerziehender Vater und von seinen epischen Kämpfen mit den Avengers gegen Thanos. In über 20 Erzählungen erfahren wir mehr über das Leben von Lang. Wie fühlt es sich an, auf Ameisengröße und noch kleiner geschrumpft zu werden? Wie fühlt es sich an, in Sekundenschnelle auf 30 Meter zu wachsen? Wie jongliert man den Job als Superhelden mit den Verpflichtungen eines Familienvaters? Wenn euch diese Fragen schon länger unter den Nägeln brannten, dann werdet ihr in Look Out for the Little Guy endlich die Antworten finden.

Disney books Look Out For The Little Guy

Ant-Man and the Wasp: Quantumania stellt den neuen Bösewicht des MCU vor

Als erster Film der Phase 5 des Marvel Cinematic Universe gebührt dem dritten Ant-Man-Film die Ehre, den neuen Super-Bösewicht des MCU vorzustellen, nachdem Thanos in Avengers: Endgame endgültig besiegt wurde. Als es klar wurde, dass Kang der Eroberer das MCU unsicher machen würde, waren die Erwartungen der Fans riesig. Zuvor in Loki als Jener-der-bleibt angeteasert, kann sich Jonathan Majors in Quantumania richtig entfalten. Majors Performance begeisterte dabei Fans und Kritiker zugleich und lässt auf eine spannende Zukunft des Marvel Cinematic Universe hoffen. Was Majors selbst über seine neue Rolle und die Bedeutung in Marvel Universum sagt, könnt ihr hier lesen.

