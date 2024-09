Mel Gibson lässt Jesus wiederauferstehen: Großes Update zu Die Passion Christi 2, der ein "LSD-Trip" werden soll

Seit vielen Jahren ist eine Fortsetzung zu Die Passion Christi im Gespräch. Jetzt gab es ein Update, laut dem Mel Gibson nächstes Jahr endlich mit dem Dreh loslegen will.

Mit Die Passion Christi hat Mel Gibson als Regisseur einen der kontroversesten Filme der 2000er abgeliefert. Die Kreuzigungsgeschichte aus der Bibel wurde durch die Inszenierung des Stars zum Martyrium, das den Leidensweg von Jesus Christus ebenso erbarmungslos wie fragwürdig bebilderte.

Seit Jahren ist eine Fortsetzung zu Die Passion Christi im Gespräch. Zuletzt berichteten wir 2016 darüber, dass Gibson aktiv an dem Sequel arbeitet. Jetzt gibt es ein Update zu Die Passion Christi 2, das den geplanten Drehstart betrifft.

Mel Gibson will Die Passion Christi 2 nächstes Jahr drehen

Laut Collider hat die italienische Nachrichtenseite Italpress darüber berichtet, dass Gibson derzeit mit einem Produktionsteam in Malta unterwegs sei, um Drehorte für die Fortsetzung des umstrittenen Bibelfilms zu suchen. Der Nachricht zufolge peilt der Star einen Drehbeginn im Frühjahr 2025 an.

Davor befindet sich Gibson noch auf Promo-Tour für seine nächste Regiearbeit Flight Risk, die in den USA im Januar 2025 ins Kino kommt. Hauptdarsteller Jim Caviezel aus dem ersten Teil hat seine Beteiligung an der Fortsetzung schon offiziell bestätigt.

Schaut hier noch einen Trailer zu Die Passion Christi:

Die Passion Christi - Trailer (Deutsch)

Das Drehbuch für das Sequel durchlief zahlreiche Überarbeitungen. Mittlerweile soll die finale Fassung fertiggestellt sein. Teil 2, der bislang den Arbeitstitel The Passion of the Christ: Resurrection trägt, könnte deutlich experimenteller als der Vorgänger ausfallen. 2022 sagte Gibson im Interview mit dem National Catholic Register darüber:

Es ist keine lineare Erzählung … man muss das zentrale Ereignis, das ich zu erzählen versuche, mit allem anderen drumherum in der Zukunft, in der Vergangenheit und in anderen Bereichen gegenüberstellen, und das wird irgendwie ein wenig Sci-Fi. Es ist eine große Geschichte und es hat lange gedauert, mich zu konzentrieren und einen Weg zu finden, diese Geschichte wirklich zu erzählen.

Klingt ganz danach, als würde Die Passion Christi 2 ein viel sperrigerer, unkonventionellerer Film als Teil 1 werden. In einem anderen Interview beschrieb der Regisseur die geplante Fortsetzung laut ComingSoon schlicht als "LSD-Trip".

Wann könnte Die Passion Christi 2 im Kino starten?

Wenn die Dreharbeiten zur Fortsetzung im Frühjahr 2025 beginnen können, dürfte ein Kinostart von Die Passion Christi 2 irgendwann 2026 sehr wahrscheinlich sein.

Am 20. Februar 2025 startet bei uns erstmal Gibsons neuer Action-Thriller Flight Risk mit Mark Wahlberg als Auftragskiller auf der großen Leinwand.