Mel Gibson ist als Regisseur zurück: Im Trailer zum Action-Thriller ist Mark Wahlbergs Frisur der größte Star

Mel Gibson meldet sich mit seiner ersten Regiearbeit seit acht Jahren zurück. Am Ende des Trailers zu Flight Risk könnt ihr aber nur an eine Sache denken: Mark Wahlbergs schäge Haarpracht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mark Wahlberg mit seiner Gesichtsbehaarung für Aufsehen sorgt, sei es der Schnurrbart seiner Uncharted-Figur Sully oder die enorme Mähne, die er voller Stolz in Martin Scorseses Meisterwerk Departed trägt. Mit dem neuesten Look des Hollywood-Stars haben wir aber definitiv nicht gerechnet.

In Flight Risk schlüpft Wahlberg in die Rolle eines Piloten namens Daryl, der sich als Auftragskiller entpuppt. An Bord seiner Maschine befindet sich die FBI-Agentin Madolyn (Michelle Dockery), die den Informanten Winston (Topher Grace) nach New York bringen soll, damit er dort gegen die kriminelle Moretti-Familie aussagen kann.

Mark Wahlbergs bizarre Haarpracht im ersten Trailer zum Action-Thriller Flight Risk von Mel Gibson

Flight Risk - Trailer (English) HD

In 3.000 Metern Höhe holt Daryl zu seinem großen Schlag aus – und scheitert. Madoyln kann den Killer überwältigen, steht nun aber vor einem ganz anderen Problem: Wer soll das Flugzeug sicher laden? Madolyn ist auf Daryls Expertise angewiesen. Das ist die nervenaufreibende Prämisse von Flight Risk, dem neuen Film von Mel Gibson.

Acht Jahre sind vergangenen, seitdem Gibson als Regisseur mit einem Film auf der großen Leinwand vertreten war. 2016 heimste er für Hacksaw Ridge sogar eine Oscar-Nominierung als Bester Regisseur ein. Jetzt meldet er sich mit einem kleinen, fiesen Action-Thriller zurück, der wie die eisige Version von Con Air wirkt.

Gibson und Wahlberg haben bereits zwei Filme miteinander gedreht. Sowohl in Daddy's Home 2 als auch in Father Stu waren die beiden vor der Kamera zu sehen. Flight Risk markiert den ersten Film, in dem Wahlberg unter Gibsons Regie agiert. Zuletzt führte der Ex-Transformers-Star den Abenteuerfilm Arthur der Große an.

Neuer Action-Thriller: Wann startet Flight Risk im Kino?

Flight Risk erscheint am 18. Oktober 2024 in den USA. Wann und wie der Film seinen Weg nach Deutschland findet, ist aktuell unklar. Möglich wäre neben einer traditionellen Kinoauswertung eine Veröffentlichung bei einem Streaming-Dienst wie Netflix oder Amazon. Auch ein Direct-to-DVD-Start wäre denkbar.