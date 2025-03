Millie Bobby Brown rechnet in neuem Video mit Negativschlagzeilen ab: Das steckt dahinter

Stranger Things-Star Millie Bobby Brown äußert sich in einem Video umfassend zur Kritik an ihrem Erscheinungsbild. Das steckt hinter dem öffentlichen Statement der Schauspielerin.

Millie Bobby Brown ist nach einem Jahrzehnt als Kinder-Star erwachsen geworden und das passt offenbar nicht jedem. Seit Jahren ist ihre äußerliche Entwicklung vom jungen Mädchen bis hin zur 21-jährigen jungen Frau umfassender Teil medialer Berichterstattung – die häufig negativ ausfällt.

Jetzt reagierte der Stranger Things-Star auf die Negativschlagzeilen, die ihre Person vor allem in den vergangenen Monaten umgeben hat und prangerte in einem Video das Verhalten von Journalist:innen und Medien an.

Millie Bobby Brown sagt ihren Kritiker:innen in Video den Kampf an

Brown veröffentlichte das Video am 4. März 2025 auf Instagram und sprach darin umfassend über die Kritik, die sie seit Jahren in Bezug auf ihr Erscheinungsbild erdulden muss. Darin erklärt sie:

Ich möchte diesen Moment nutzen, etwas anzusprechen, das größer ist als ich, etwas, das jede junge Frau betrifft, die vor den Augen der Öffentlichkeit aufwächst. Es ist notwendig, darüber zu sprechen. Ich habe in dieser Branche angefangen, als ich 10 Jahre alt war. Ich bin vor der den Augen der ganzen Welt aufgewachsen und aus irgendeinem Grund können Menschen nicht mit mir wachsen. Stattdessen tun sie so, als müsste ich in der Zeit stehen bleiben, als müsste ich weiter aussehen wie in der 1. Staffel von Stranger Things. Und weil ich das nicht tue, werde ich zur Zielscheibe.

Schaut euch hier das Video von Millie Bobbie Brown an:

Weiter nennt sie zahlreiche Beispiele medialer Berichterstattung und Schlagzeilen, die ihr Erscheinungsbild betreffen und dieses in ein negatives Licht rücken. Auch scheut sie sich nicht davor, die Autor:innen der jeweiligen Artikel beim Namen zu nennen:

'Warum altern Gen Zers wie Millie Bobby Brown so schlecht?' von Lydia Hawken. 'Was hat Millie Bobby Brown mit ihrem Gesicht gemacht?' von John Ely. 'Millie Bobby Brown wird mit einer Mutter verwechselt, als sie ihre jüngere Schwester Ava durch LA begleitet' von Cassie Carpenter. 'Little Britains Matt Lucas teilt bösartig gegen Millie Bobby Browns Mommy Makeover-Look aus', geschrieben von Bethan Edwards, die eine Beleidigung hervorhebt, statt zu hinterfragen, warum ein erwachsener Mann sich das Erscheinungsbild einer jungen Frau verspottet. Das ist kein Journalismus. Das ist Mobbing. Der Fakt, dass manche dieser Artikel von Frauen geschrieben wurden? Noch schlimmer.

Brown ruft weiter dazu auf, jungen Frauen ihre eigenen Entscheidungen zu überlassen und Kritik an ihren äußerlichen Veränderungen zu unterbinden:

Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, erwachsen zu werden. Ich weigere mich, mich selbst kleiner zu machen, um den unrealistischen Erwartungen der Leute zu entsprechen, die nicht damit umgehen können, ein Mädchen zur Frau werden zu sehen. [...] Wir sind eine Gesellschaft geworden, in der es so viel einfacher ist, jemanden zu kritisieren, als jemandem ein Kompliment zu machen. [...] Lasst es uns besser machen. Nicht nur für mich, sondern für jedes junge Mädchen, das es verdient, ohne die Angst aufzuwachsen, einfach nur dafür auseinandergenommen zu werden, zu existieren.

Millie Bobby Brown wuchs durch Stranger Things vor den Augen der Öffentlichkeit auf

Millie Bobby Brown gab ihr Schauspieldebüt im Jahr 2013 in der Fantasy-Serie Once Upon a Time in Wonderland. Damals war die 2004 geborene Schauspielerin gerade einmal neun Jahre alt. Nach mehreren kleineren Gast-Rollen im TV – darunter bei Modern Family und Grey's Anatomy – landete Brown die Hauptrolle der Elfie alias Jane Hopper im Netflix-Hit Stranger Things. Die erste Staffel erschien 2016 auf dem Streamer und machte die damals 12-jährige Brown über Nacht zum Mega-Star.

In den frühen Staffeln von Stranger Things trägt Brown als Elfie kurzrasierte Haare und die alte Kleidung ihrer Serien-Freund:innen sowie die Kittel des Labors in Hawkins. Das kindliche und wenig klassisch feminine Erscheinungsbild innerhalb der Serie zog eine Reihe homophober Kommentare gegen Brown nach sich und stand gleichzeitig im starken Kontrast zu dem, wie sich Brown später in der Öffentlichkeit präsentierte. Weitere actionreiche und übernatürliche Rollen in Filmen wie Enola Holmes oder Damsel untermauerten diese Diskrepanz, die während ihrer Karriere ein gefundenes Fressen für Medien und Hater lieferte.

Zu ihrem 16. Geburtstag schrieb Brown auf Instagram (via Today ): "Es gibt Momente, in denen ich frustriert bin von der Unwahrheit, den unangebrachten Kommentaren, der Sexualisierung und den unnötigen Beleidigungen, die sich für mich zu Schmerz und Unsicherheiten entwickelt haben."

Die öffentliche Meinung erreichte einmal mehr ihren Höhepunkt, als Brown sich Anfang 2025 mit neuen Selfies und blond gefärbten Haaren in den sozialen Medien präsentierte und mit diesen Veränderungen für Schlagzeilen sorgte. Viele der Artikel, die Brown in ihrem Video anprangert, stammen aus den vergangenen Monaten. Schon im Januar reagierte Brown in einem kurzen Kommentar auf die Kritik zu ihrem Alterungsprozess (via The Independent ): "Frauen wachsen!! Das tut mir nicht leid."

Millie Bobby Brown erhält Zuspruch anderer Hollywood-Stars zu ihrem Statement

Zahlreiche Stars kommentierten Browns Video auf Instagram und äußerten Unterstützung für ihre Worte. So schrieb etwa ihr The Electric State-Co-Star Chris Pratt:

Ich bin froh, dass du für dich selbst einstehst. Manche von diesen Journalist:innen sind traurige und einsame Leute. Wir werden für sie beten. Du siehst großartig aus!! Und noch wichtiger, du hast ein wunderschönes Herz.

Sex and the City-Star Sarah Jessica Parker kommentierte:

Ich bin unglaublich stolz auf dich.

Formel 1-Star Lewis Hamilton schloss sich den Worten an:

Bin so unglaublich stolz auf dich, Millie.

Browns Stranger Things-Co-Star Matthew Modine schrieb dazu:

Ja. Gut für dich! Brava.

Enola Holmes-Star Sam Claflin kommentierte:

Wundervoll gesagt, Schwester.

Basic Instinct-Star Sharon Stone erklärte:

Toll gesagt, danke. Es ist egal, welches Alter oder welche Statur wir haben, wir müssen gewillt sein, ganz wir selbst zu sein, um nicht dieser falschen Ideologie der Medien zum Opfer zu fallen. Gut gemacht, meine Freundin.

Viele weitere Stars wie Lily Allen, Bella Thorne, McKenna Grace, Larsen Thompson und Louis Partridge drückten Brown ebenfalls ihre Unterstützung aus.

Browns Statement kommt nur wenige Tage, bevor ihr nächster großer Film auf Netflix eintrifft. Das Sci-Fi-Spektakel The Electric State startet am 14. März 2025 auf dem Streamer. Neben Brown sind in dem Film der Russo-Brüder unter anderem Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Holly Hunter und Colman Domingo zu sehen.