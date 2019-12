Minions 2: Die Fortsetzung hat schon einen Starttermin

Zur Fernsehausstrahlung von Minions an Heiligabend sagen wir euch, wie es mit dem Spin-off zu Ich, einfach unverbesserlich weitergeht und ob Teil 2 schon 2020 kommt.

Über vier Jahre ist der Kinostart des Ich - Einfach unverbesserlich-Spin-offs Minions bereits her. An Heiligabend zeigt RTL die Auskopplung der erfolgreichsten Animationsfilmreihe überhaupt um 20:15 Uhr. Insgesamt nahm das Franchise seit seinem Start im Jahre 2010 über 3,7 Milliarden US-Dollar ein.

Zur Fernsehausstrahlung des ersten Spin-offs sagen wir euch, wie es aktuell um Minions 2 steht und ob ihr euch bereits 2020 auf eine Fortsetzung freuen könnt.

Wissen wir, wann Minions 2 ins Kino kommt?

Die kurze Antwort lautet: ja. Minions 2 hat sogar schon einen Starttermin. Der Film kommt am 09. Juli 2020 in die deutschen Kinos. In englischsprachigen Ländern, wie den USA, kommt der Streifen mit dem Zusatztitel The Rise of Gru (Der Aufstieg Grus) daher und verweist damit womöglich auf die Handlung des Films, zu der konkrete Angaben von offizieller Seite noch ausstehen.

Worum könnte es in dem neuen Minions-Film gehen?

Der im Original von Steve Carell gesprochene Gru ist neben seinen Maskottchen-artigen Helfern, den Minions, die Hauptfigur der Ich - Einfach unverbesserlich-Reihe. Im ersten Teil ändert sich das Leben des Superschurken schlagartig, als er sich um drei Waisen kümmern muss. Daraufhin lässt er sein Dasein als Fiesling hinter sich.

Im bisher letzten Teil der Hauptfilme, Ich - Einfach unverbesserlich 3 (2017), bekam es Gru mit dem ehemaligen Kinderstar Balthazar Bratt (Trey Parker) zu tun und traf darüber hinaus auf seinen Zwillingsbruder Dru (ebenfalls Steve Carell).

Der erste Minions-Teil ist ein Prequel der Ich - Einfach unverbesserlich-Filme. Es zeigt die drei gelben und arbeitslosen Helferlein Kevin, Stuart und Bob auf der Suche nach einem Superschurken, den sie zunächst in Form von Scarlett Overkill (Sandra Bullock) und deren Mann Herb (Jon Hamm) finden. Gemeinsam will das Paar die Welt erobern. Schließlich landet das Dreiergespann beim jungen Gru.

Der englische Zusatztitel von Minions 2 könnte darauf hindeuten, dass die Fortsetzung direkt an die Ereignisse des Vorgängers anschließt. Womöglich erfahren wir, wie Gru zu dem Schurken wurde, den er anfangs noch in Ich - Einfach unverbesserlich verkörperte.

Wer steckt hinter Minions 2?

Nachdem er schon bei Ich - Einfach unverbesserlich 3 und Minions gemeinsam mit Pierre Coffin Regie führte, entsteht Minions 2 auch diesmal unter der Führung von Kyle Balda. Coffin ist diesmal allerdings nicht mehr an der Inszenierung beteiligt, wird den Tollpatschen aber erneut seine Stimme leihen. Auch Steve Carell kehrt als Gru zurück.

Balda erhielt hinter der Kamera diesmal die Unterstützung von Co-Regisseur Brad Ableson. Darüber hinaus gibt es keine konkreten Informationen zum Film. Dabei befindet sich Minions 2 seit Juli 2018 offiziell in Produktion, wie der Regisseur damals persönlich enthüllte (via Digital Spy).

Offizielles Bildmaterial zu Minions 2, wie Trailer, Clips oder Szenenbilder, gibt es ebenfalls noch nicht. Dies dürfte sich in den Wochen und Monaten vor dem Kinostart ändern.

Freut ihr euch schon auf Minions 2?