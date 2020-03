Mit Big Bang Theory-Star: Harley Quinn-Serie kehrt in verrücktem Video zurück

Nach Birds of Prey macht Harley Quinn wieder Gotham City unsicher. Was sie diesmal in der Serie erwartet, verrät ein Trailer mit Sprecherin Kaley Cuoco aus The Big Bang Theory.

Dieses Jahr wollte Harley Quinn eigentlich groß durchstarten, doch ihr Kino-Auftritt an der Seite der Birds of Prey blieb hinter den Erwartungen des Studios zurück. Obwohl es auf der großen Leinwand somit nicht allzu gut lief, gönnt sich Jokers Ex keine Pause, sondern macht sich bereit für die 2. Staffel ihrer eigenen Serie. Was sie darin erwartet und welche bekannten DC-Charaktere ihr begegnen, zeigt der erste Trailer.

The Big Bang Theory-Star startet bald in 2. Harley Quinn-Staffel

Das eine Minute lange Video wurde gestern auf dem offiziellen YouTube-Channel von DC veröffentlicht und zeigt uns Harley Quinn erneut an der Seite ihrer Freundin Poison Ivy sowie weiterer mal mehr, mal weniger bekannter Charaktere des DC-Universums. Harley Quinn wird dabei erneut von The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco gesprochen, die mit der DC-Serie nach dem Aus der Erfolgs-Sitcom ihre nächste Hauptrolle ergattern konnte.

Der Trailer für Harley Quinn Season 2 mit Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco:

Harley Quinn - Season 2 Trailer (English) HD

Auch in der kommenden Staffel scheint sich die Zeichentrickserie auf ihren derben Humor sowie harte Gewaltdarstellung zu verlassen. Darüber hinaus scheinen die Macher der Serie einmal mehr Harleys verrücktes Wesen gekonnt einzufangen, was Cuoco, die immer wieder Bilder von den Harley-Aufnahmen teilte, spürbar Freude bereitet zu haben schien. Neu ist mit Batgirl diesmal übrigens ein waschechter Fan-Liebling der DC-Historie.



Des Weiteren sieht es so aus, als hätten ruhigere Töne ihren Platz in der 2. Staffel, denn in einem Shot sehen wir, wie Harley und Ivy Händchen halten. Da beiden Charaktere in den Comics bereits ein Liebespaar waren, wäre dies eine Route, die die Zeichentrickserie beschreiten und so den zwei Figuren zusätzliche Tiefe geben könnte.

Keine Harley Quinn in Deutschland

Ausgehend vom Trailer wird die 2. Harley Quinn-Staffel am 3. April 2020 in den USA exklusiv bei DC Universe starten. Da hierzulande jedoch noch nicht einmal die 1. Season erhältlich ist, dürfte ein Start der 2. Staffel vermutlich noch etwas auf sich warten lassen. Bisher ist nicht bekannt, ob die Serie auch in Deutschland veröffentlicht werden wird.

Wie gefällt euch der Trailer zur 2. Harley Quinn-Season?