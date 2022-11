Mit Breaking Bad-Star Bryan Cranston: Eine der besten Thriller-Serien der letzten Jahre kehrt zurück

Breaking Bad-Fans können sich freuen. Bryan Cranston ist bald in der 2. und letzten Staffel der Thriller-Serie Your Honor zu sehen.

Wer Breaking Bad liebt, hat Your Honor verschlungen. Bryan Cranston begab sich in der Thriller-Serie erneut als rechtschaffener Bürger in tiefe moralische Abgründe. Jetzt soll schon bald die zweite Staffel veröffentlicht werden. Aber damit ist dann endgültig Schluss.

Bryan Cranstons Figur ist in Your Honor Staffel 2 am Boden zerstört

Wie Cranston nämlich schon vor einiger Zeit im Armchair Expert -Podcast verriet, soll die Miniserie nach zwei Staffeln enden. Davor wird es für die Figur des Breaking Bad-Stars aber noch einmal richtig brenzlig. Vorsicht, Spoiler!

© Showtime Bryan Cranston in Your Honor Staffel 2

Nach dem Staffel 1-Finale ist Ex-Richter Michael Desiato (Cranston) am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. All sein unmoralischer Ehrgeiz beim Schutz seines Sohnes hat ihm am Ende nur Schmerz beschert. Um seinen Ruf wiederherzustellen, soll er jetzt Bundesrichterin Delgado (Rosie Perez) dabei helfen, Mafiaboss Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) das Handwerk zu legen.

Wann kommt Your Honor Staffel 2 mit Breaking Bad-Star Bryan Cranston?

Your Honor Staffel 2 soll ab dem 13. Januar im Streaming-Angebot des US-Senders Showtime anlaufen und ab dem 15. Januar im regulären TV erscheinen. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht. Wir rechnen ausgehend von der ersten Staffel hierzulande im Februar 2022 mit den neuen Folgen auf WOW.

