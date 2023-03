Mit frischer Glatze: The Walking Dead-Star Michael Cudlitz wird Superman-Schurke Lex Luthor, hier ist das erste Bild

Die DC-Welt hat einen neuen Lex Luthor. The Walking Dead-Star Michael Cudlitz zeigt sich auf dem ersten Bild mit standesgemäßer Frisur. Wann könnt ihr ihn zum ersten Mal in Superman & Lois sehen?

Gene Hackman und Kevin Spacey verkörperten Lex Luthor bereits. Die DC-Serie Superman & Lois suchte für die 3. Staffel ihre eigene Version des berühmten DC-Schurke mit der markanten Frisur. Seit Januar war bekannt, dass The Walking Dead-Star Michael Cudlitz die Rolle übernehmen würde. Und jetzt gibt es das erste Bild von Cudlitz als Lex Luthor. Er präsentiert sich Entertainment Weekly standesgemäß frisch geschoren.

Das erste Bild von Michael Cudlitz als Lex Luthor

Oben kurz, unten lang: Cudlitz hat sich nur von seinem Haupthaar verabschiedet. Die Gesichtsbehaarung, die er schon für seine Rolle als Abraham in The Walking Dead trug, rockt er weiterhin. Daraus ergibt sich dieser Look:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Cudlitz ersetzt Two and a Half Men-Star Jon Cryer, der zuvor in Supergirl Luthor verkörpert hatte. Die Showrunner wollten ihrer Serie einen eigenen Schurken-Stempel aufsetzen, daher der Tausch innerhalb des Universums.

Worum geht es in der Superman & Lois-Serie?

Als Spin-off von Supergirl müssen sich Clark und Lois in der DC-Serie um ihre jugendlichen Söhne Jonathan (Jordan Elsass) und Jordan (Alexander Garfin) kümmern. Dabei kommt natürlich die Frage auf, ob die Kinder des Man of Steel auch Superkräfte des Vaters geerbt haben.



In den kommenden Folgen der Serie soll der reiche und mächtige Luthor Jahre, nachdem er aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, zurückkehren und Rache an Superman (Tyler Hoechlin) und Lois Lane (Elizabeth Tulloch) üben wollen.

Wann laufen die ersten Folgen von Superman & Lois mit Lex Luthor?

Staffel 1 und 2 von Superman & Lois könnt ihr via Staffelpass etwa bei Amazon schauen *. In den USA startet die 3. Staffel am 14. März 2023. Wann der erste Auftritt von Lex Luthor erfolgen soll, ist noch nicht sicher. "Lex Luthor taucht nicht dort auf, wo du ihn erwartest, er schleicht sich an", sagt Showrunner Brent Fletcher Entertainment Weekly. Ein deutscher Termin für die 3. Staffel ist noch nicht bekannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

