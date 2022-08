Mit Robert Downey Jr.: Es gibt endlich ein neues Lebenszeichen von Sherlock Holmes 3

Alle wollen den Film, aber Sherlock Holmes 3 lässt seit Ewigkeiten auf sich warten. Nun gibt es neue Hoffnung für die Fortsetzung mit Robert Downey Jr. Passiert es endlich?

Wer in den letzten Jahren auf Nachrichten rund um Sherlock Holmes 3 wartete, muss inzwischen der zynischste Mensch auf Erden sein. Nach dem Ausstieg des Hauptdarstellers Robert Downey Jr. aus dem zeitfressenden MCU schöpften Fans Hoffnung. Der Star müsste ja nun endlich Zeit haben für die ersehnte Fortsetzung. Dann wurde Teil 3 des Detektiv-Blockbusters auf 2020 geschoben, dann auf 2021.

Jetzt schreiben wir schon das Jahr 2022 und so viel können wir sagen: Sherlock Holmes 3 wird dieses Jahr nicht mehr in die Kinos kommen. Aber es gibt Hoffnung.

Die Dreharbeiten für Sherlock Holmes 3 sollen bald beginnen

One Take News berichtet, dass die Dreharbeiten zu Sherlock Holmes 3 Ende 2022 starten sollen. Ein Kinostart im Jahr 2024 sei möglich. Die Quelle gehört nicht zu den etablierten Branchenblättern, lag zuletzt aber mit einigen Meldungen richtig. In einem späteren Update jedoch musste sich die Seite korrigieren: Der Produktionsstart sei auf ein unbekanntes Datum verschoben worden.

Was also können wir aus dieser Nachricht noch mitnehmen? Was spricht für einen baldigen Drehstart?

Sherlock Holmes 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Zuletzt erklärte der neue Regisseur Dexter Fletcher (Rocketman), warum der kurze Aufwind um Holmes 3 plötzlich wieder abflaute:

Die Pandemie hat [Sherlock Holmes 3] aus der Bahn geworfen. Ich denke schon, dass er gemacht wird. Er muss einfach gemacht werden. Ich weiß allerdings nicht, wie genau der Zeitplan dafür aussieht, aber es sollte passieren. Es geht darum, dass die richtigen Leute zu richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Was für die baldige Sherlock Holmes-Fortsetzung mit Robert Downey Jr. spricht

Die von der Pandemie verursachten Rhythmusstörungen in der Filmindustrie gleichen sich allmählich wieder aus. Und auch einen groben Zeitplan hätten wir jetzt. Fehlen noch die Darsteller:innen. Das sind in erster Linie Robert Downey Jr. als Holmes und Jude Law als Watson. Downey Jr. feiert nächstes Jahr sein Blockbuster-Comeback außerhalb von Marvel mit dem Nolan-Film Oppenheimer und könnte danach seinen Dienstplan für den britischen Detektiv reservieren. Jude Law wiederum war lange durch seine Dumbledore-Rolle in Fantastische Tierwesen blockiert. Die Zukunft des Franchise steht aber in den Sternen.

Seht hier den ersten Teaser für Oppenheimer

Oppenheimer - Announcement Teaser (English) HD

Soll heißen: Wenn sich jetzt jemand beim Studio Warner ein Herz fasst, sollte der Durchbruch endlich gelingen und dieses tolle Franchise aus seinem Wachkoma erweckt werden. Hoffen wir, dass es so kommt und nicht ein weiteres Jahr voll leerer Versprechungen vergeht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr Sherlock Holmes 3 noch sehen?