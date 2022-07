Mit Robert Pattinson: Heißerwarteter Sci-Fi-Film schnappt sich fantastischen The Walking Dead-Star

Nach dem Oscar-Gewinner Parasite bereitet Bong Joon-ho seinen neuen Sci-Fi-Film mit Robert Pattinson vor. In dem spannenden Projekt wird auch The Walking Dead-Star Steven Yeun dabei sein.

Wenige Filme aus den letzten Jahren wurden so einstimmig gefeiert wie Parasite. Der Mix aus Gesellschaftskritik und schwarzhumoriger Thriller-Komödie brachte Regisseur Bong Joon-ho 2020 schließlich den Oscar für den Besten Film ein.

Das nächste Projekt des Südkoreaners steht auch schon fest. Für Warner Bros. dreht er den Sci-Fi-Film Mickey7 nach der gleichnamigen Romanvorlage. Neben bisher bestätigten Stars wie Robert Pattinson wurde jetzt noch ein fantastischer Darsteller für den Cast verkündet.

The Walking Dead-Star mischt in spannendem Sci-Fi-Film mit

Wie Deadline berichtet, spielt Glenn-Darsteller Steven Yeun aus The Walking Dead auch in dem kommenden Science-Fiction-Film mit. Details zu seiner Rolle gibt es noch nicht. In Meisterwerken wie dem leider zu unbekannten Burning hat Yeun zuletzt bewiesen, dass er noch viel mehr als nur der The Walking Dead-Star ist.

Schaut hier noch den fantastischen Trailer zum bald startenden Nope mit Steven Yeun:

Nope - Trailer 3 (Deutsch) HD

Die Romanvorlage zu Bong Joon-hos neuem Werk handelt von einem Klon, der in der eisigen Welt von Niflheim gefährliche Missionen bestreiten muss. Falls er dabei stirbt, wird er einfach durch einen neuen Klon seiner Art ersetzt. Als er nach einer gescheiterten Mission für tot erklärt wird, trifft er nach der Rückkehr in seine Basis auf den neuen Klon Mickey8.

Ein Starttermin für Mickey7 steht noch nicht fest. Nach Filmen wie Snowpiercer und Parasite und mit Stars wie Robert Pattinson und Steven Yeun wollen wir den neuen Film von Bong Joon-ho aber am liebsten jetzt schon schauen.

Freut ihr euch auf Mickey7?