Mit Shang-Chi erhält das MCU endlich den ersten großen Martial-Arts-Helden

Nach Black Widow und Eternals werden wir das Debüt des Kampfkünstlers Shang-Chi im Marvel Cinematic Universe sehen. Wir sagen euch, woher er kommt und was er kann.

Auf den nächsten MCU-Film müssen wir noch länger warten. Wir haben also Zeit, euch diverse wichtige Marvel-Figuren vorzustellen, unter anderem Shang-Chi, der im kommenden Marvel-Blockbuster Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings seinen ersten Auftritt haben wird.

Überhaupt strotzt Marvels Phase 4 vor neuen Figuren. So werdet ihr Ende Oktober 2020 durch den Kinostart von Black Widow den Taskmaster kennenlernen. Noch umfangreicher werden allerdings die guten Eternals und bösen Deviants in Eternals sein, die uns aller Wahrscheinlichkeit nach im Februar 2021 erwarten.



Doch zurück zu Shang-Chi: Wer ist der Held und was kann er? Das erklärt euch unser Video-Redakteur Yves in seinem Video.

Wer ist Shang-Chi? Was kann Shang-Chi?

Wer ist Shang Chi? Alles zum Neuen Marvel-Charakter!

Warum ist Shang-Chi fürs MCU so wichtig?

Shang-Chi betrat die Welt der Marvel-Comics erstmals 1973. Er hat also fast 50 Jahre auf dem Buckel und eine interessante Geschichte hinter sich. Als Sohn eines asiatischen Mafiabosses wurde er zum Kampfkünstler und Attentäter ausgebildet. Aber er wendet sich gegen seinen Vater, weil er dessen bösartige Machenschaften nicht weiter unterstützen will. Uns erwarten also eine dramatische Vater-Sohn-Geschichte im kommenden Marvel-Film.

Interessanter für Actionfans dürfte aber sein, dass Shang-Chi über hervorragende Fähigkeiten in Kung-Fu verfügt. Er ist in diesem Fach ein echter Meister und trainierte unter anderem Spider-Man. Die Kampffähigkeiten lassen erahnen, dass wir es - hoffentlich - mit klassischer, handgemachter Action zu tun bekommen werden.

Zudem ist Shang-Chi ein Charakter, der untrennbar mit seinem kulturellen Hintergrund verbunden ist. Seine Herkunft, seine Erziehung, seine Fertigkeiten repräsentieren einen bestimmten Kulturkreis - ähnlich wie Black Panther. Durch Setting, Besetzung und Crew trägt Disney dem bereits Rechnung.

So steht es aktuell um die Dreharbeiten zu Marvels Shang-Chi

Wie bei vielen anderen Film- und Serienproduktionen auch: Die Dreharbeiten zu Shang-Chi, die in Australien stattfanden, wurden durch die Coronakrise temporär unterbrochen. Regisseur Destin Daniel Cretton begab sich in Selbst-Quarantäne.



Als deutscher Kinostart für Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ist der 29. April 2021 terminiert. Das ist übrigens fast auf den Tag 14 Jahre später, nachdem Iron Man sein erstes Leinwandabenteuer erlebte und mit der Terrorgruppe Zehn Ringe bereits in Kontakt kam.

