Netflix vs. Disney+: So steht es um die Zukunft der Marvel-Serien

Gibt es bei Netflix oder Disney+ die besseren Marvel-Serien zu streamen und wie sieht die Zukunft der neuen Serien-Ära bei Disney+ aus? Hört den Moviepilot-Podcast!

In der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber prüfe ich gemeinsam mit unserem Marvel-Experten Matthias Hopf (Beeblebrox) und unserer größten Marvel-Kritikerin Jenny Jecke (the gaffer), welche die besten Serien des Marvel Cinematic Universe (MCU) sind und warum wir mit Disney+ gerade in eine neue Ära an Marvel-Serien starten.

Jetzt reinhören: Die besten Serien des Marvel Cinematic Universe

00:03:39 - Auf ins Streamgestöber

00:11:57 - Alle bisherigen Marvel-Serien des MCU : Überblick & Favoriten

: Überblick & Favoriten 00:50:30 - Die neue Disney+-Ära : Alle geplanten MCU-Serien

: Alle geplanten MCU-Serien 01:20:06 - Fan-Post & Verabschiedung

Netflix vs. Disney+: Wo gibt es die besten Marvel-Serien?

Die Moviepilot-Community ist sich einig, dass die besten Live-Action-Serien aus dem MCU von Netflix stammen. Mit einer 8,0 und 7,8 befinden sich Marvel's Daredevil und Marvel's The Punisher auf Platz 1 und 2 eurer Lieblinge. Daredevil ist dabei allgemein die Nummer 2 aller Superhelden-Serien - hinter der Amazon-Produktion The Boys.

© Netflix Marvel's Daredevil

Auf Platz 3 folgt der MCU-Serien-Beginn Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. mit einer 7,6 von 10, für die ich im Podcast eine Lanze breche. Sie orientiert sich mehr an den Kinofilmen, was Segen und Fluch zugleich ist, emanzipiert sich davon jedoch ab Staffel 2. Es gibt 3 von mittlerweile 7 Staffeln bei Disney+. Auch in eurer Top 5 befinden sich Marvel's Jessica Jones bei Netflix und Marvel's Agent Carter bei Disney+.

Da Marvel Television, die alle bisherigen MCU-Serien produzierten, geschlossen wurde, wird es keine weiteren Staffeln der Netlix-Serien mehr geben. Auch Agents of S.H.I.E.L.D. startete kürzlich in die letzte, 7. Staffel.

Die Avengers bestimmen die MCU-Serien-Zukunft bei Disney+

Bei Disney+ starten wir in eine neue Marvel-Serien-Ära, die von altbekannten Kinohelden der Infinity Saga und Avengers-Filme bestimmt wird. Eigentlich hätte bereits im August The Falcon and The Winter Soldier mit MCU-Stars Anthony Mackie und Sebastian Stan starten sollen, wurde aufgrund des Coronavirus jedoch auf unbestimmte Zeit nach hinten geschoben.

© Disney+ The Falcon and the Winter Soldier

Mit The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If...? und Hawkeye sind 5 Serien bestätigt, die an das Ende von Avengers 4: Endgame anschließen, wobei What If...? als Animationsserie mit Was-wäre-wenn-Ansatz etwas aus dem Rahmen fällt.

Mit Ms. Marvel, Moon Knight und She-Hulk sollen 2022 bei Disney+ neue MCU-Charaktere eingeführt werden.

© Moviepilot/Marvel Podcast-Team der Folge: Jenny, Matthias und Andrea

Die Podcast-Stimmen: Jenny Jecke (@gafferlein ), Matthias Hopf (@beeeblebrox ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).



