Netflix krallt sich Top-Regisseur für Sci-Fi-Horror, an dem selbst der Fluch der Karibik-Macher scheiterte

Netflix knöpft sich das gewaltige Sci-Fi-Projekt BioShock vor und hat einen Regisseur gefunden. Die Geschichte zeigt aber: Das Projekt scheiterte schonmal.

Seit einem halben Jahr steht fest: Netflix verfilmt den Game-Klassikers BioShock. Jetzt steht auch der Regisseur fest, wie Deadline berichtet. So soll sich der routinierte Blockbuster-Veteran Francis Lawrence (Hunger Games, I Am Legend) um das Sci-Fi-Projekt kümmern. Er ist der Wunschkandidat. Aber Hoffentlich ist Lawrence sich auch bewusst, wofür er da unterschrieben hat.

Zu brutal? Fluch der Karibik-Regisseur sah die BioShock-Verfilmung als Risiko

Denn Bioshock wird ein Großprojekt. An diesen Ambitionen scheiterte vor 13 Jahren ein Adaptionsversuch. Damals war der Prozess bereits weit fortgeschritten, wurde jedoch wieder ausgebremst, als der verpflichtete Fluch der Karibik-Regisseur Gore Verbinski anmerkte, dass das Projekt etwas zu ambitioniert sein könnte. Im Interview mit Collider sagte er über ein damaliges Studio-Meeting:

Mein erstes Meeting mit Universal zu BioShock war seltsam. Ich sagte, 'Hey Leute, das ist ein 200 Millionen Dollar R-Rated (FSK 16)-Film'. Stille. Mein Agent sagte, 'Warum hast du das gesagt?' Und ich meinte, 'Weil es so ist'. Warum sollten wir den Film töten, bevor wir ihn beginnen? [...] Ich wollte das klarstellen. [...]

Darauf folgten langwierige Verhandlungen über Budget und Zielgruppe und schließlich verlief das Projekt im Sande. Denn um 2010 herum schlossen sich Mainstream-Tauglichkeit, Brutalität und Horror in den Augen vieler Studioverantwortlichen noch aus. Bioshock schien ein zu großes Risiko zu sein.

Nicht alle Fans halten Netflix' BioShock-Film für eine gute Idee

Wieviel Geld Netflix in die Adaption steckt, ist noch nicht bekannt. Aber die Verpflichtung von Franchis Lawrence, ein großer Name in Hollywood, ist ein gutes Zeichen.



Trotzdem gibt es unter Fans des Spiels Zweifel, ob eine Verfilmung überhaupt eine gute Idee ist. Viele sehen das Gameplay als entscheidenden Erfolgsfaktor von BioShock, nicht die Geschichte oder den Style, den ein Film übertragen könnte. Wann der Film zu Netflix kommt, ist sowieso noch nicht sicher. Der Start der Dreharbeiten wird noch etwas dauern, da Francis Lawrence derzeit mit dem Hunger Games-Prequel beschäftigt ist.

