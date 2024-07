Möge der Merch mit euch sein! Der Prime Day beschert uns eine geniale Star-Wars-Replik zum Tiefstpreis

Star-Wars-Fans aufgepasst: Zum Prime Day hat Amazon eines der ikonischsten Objekte einer gefeierten Serie günstig wie noch nie im Angebot.

The Mandalorian auf Disney+ gehört zu den besten Star-Wars-Serien und das dürfte nicht zuletzt auch an der eindrucksvollen Rüstung des Hauptcharakters Din Djarin (Pedro Pascal) liegen. Eine offizielle Hasbro-Replik des Helms mit coolen Funktionen könnt ihr euch jetzt zum Amazon Prime Day um 39 Prozent reduziert nach Hause holen *. So günstig war dieser laut Vergleichsseiten bisher noch nicht zu haben.

Das bietet der Mandalorianer-Helm aus Star Wars



Der elektronische Kunststoffhelm verfügt über einen metallischen Look und ist damit der Beskar-Variante des Mandalorianers aus der Serie ziemlich detailliert im Originalmaßstab nachempfunden. Dabei ist er auch nicht nur zum Hinstellen ins Regal gedacht, sondern kann auch aufgesetzt werden. Dafür gibt es sowohl ein durchschaubares Visier als auch Innenpolster und eine einstellbare Passform.



Darüber hinaus verfügt der Helm über eine abnehmbare Taschenlampe sowie rote Lichter im Inneren, die aktiviert werden können, wofür eine AA-Batterie benötigt wird, die im Lieferumfang nicht enthalten ist. Dank der hochwertigen Optik und der elektronischen Funktionen ist der Helm so nicht nur als Dekoration geeignet, sondern kann wahlweise auch für Rollenspiel und Cosplay verwendet werden.



Dass die Replik ordentlich was hermacht, finden übrigens auch über 5.000 Fans in den Amazon-Rezensionen, die im Durchschnitt starke 4,7 von 5 Sternen vergeben haben. Gelobt werden vor allem das Aussehen und die Verarbeitung. Kritik gibt es in der Regel nur für den sonst teuren Preis oder bei vereinzelten Transportschäden. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon *. Ebenfalls zum Prime Day reduziert ist übrigens auch ein Lichtschwert von Luke Skywalker *.



The Mandalorian vor Staffel 4: Nur noch Film statt Serie?



Während Fans derzeit bei Disney+ mit The Acolyte wieder mit einer reinen Jedi-Geschichte bedient werden, warten Anhänger*innen des Mandalorianers gegenwärtig auf die vierte Staffel beziehungsweise auf eine Kino-Umsetzung, die es so in den 47 Jahren Geschichte der Weltraumsaga noch nicht gegeben hat.

Der Film wurde Anfang 2024 angekündigt und soll voraussichtlich 2026 in die Kinos kommen. Als nächstes Kapitel der Mando-Saga angelegt ist dahingehend aktuell noch unklar, ob der Film Staffel 4 ersetzt oder ob diese noch zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt wird.



