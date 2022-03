Mörderische Thriller-Komödie bei Amazon Prime: Big Bang Theory-Star kehrt in Trailer für Staffel 2 zurück

The Flight Attendant mit Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco war ein überraschender Hit auf Amazon Prime. Im ersten Teaser zur Staffel 2 geht es nun erst so richtig rund.

Mord, Alkoholsucht und andere Turbulenzen: The Flight Attendant mit The Big Bang Theory-Darstellerin Kaley Cuoco wurde letztes Jahr zum Highlight auf Amazon. Kein Wunder, dass schnell Staffel 2 der ungewöhnlichen Serie bestellt wurde. Und die legt dem ersten Teaser nach zu urteilen noch eine Schippe drauf.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu The Flight Attendant Staffel 2 an:

The Flight Attendant - S02 Teaser Trailer (English) HD

Big Bang Theory-Star kämpft auf Amazon Prime gegen Mordbuben und Alkoholsucht

Kaum ist Cuocos Figur Cassie nämlich dem Staffel 1-Schlamassel entronnen, halst sie sich die nächsten Schwierigkeiten auf: Neben ihrem Stewardessen-Job spioniert sie nun ganz offenbar verdächtigen Herrschaften hinterher und muss sich vor Explosionen (in Berlin!) in Acht nehmen.

Gleichzeitig kämpft sie wie in Staffel 1 noch mit ihren inneren Dämonen: Der Alkoholsucht versucht sie mit Treffen der Anonymen Alkoholiker beizukommen. Ob der Umzug nach Kalifornien dafür eine gute Idee war, muss sich noch herausstellen.

Wann kommt Staffel 2 von The Flight Attendant mit Kaley Cuoco zu Amazon Prime?

Mit dieser Gewissheit müssen sich Fans allerdings wohl noch etwas gedulden. In den USA soll The Flight Attendant Staffel 2 am 21. April 2022 auf HBO Max erscheinen. Nach Maßgabe der ersten Staffel könnten deutschsprachige Fans also mit einem Amazon Prime-Start im Herbst 2022 rechnen.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von The Flight Attendant?