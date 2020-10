Mörderische Serie mit Kaley Cuoco: Nach The Big Bang Theory kommt ein böses Erwachen

Nach The Big Bang Theory spielt Kaley Cuoco für ihre neue Serie eine Flugbegleiterin. Im ersten Trailer zu The Flight Attendant wird sie in einen Mord verwickelt.

Wie sieht die Zukunft von Kaley Cuoco nach The Big Bang Theory aus? Als Penny landete die Schauspielerin in der beliebten Sitcom eine langjährige Paraderolle, von der sie sich jetzt nach und nach lösen muss. Neben einigen Filmen, die eher unter dem Radar geblieben sind, und ihrer Sprechrolle als animierte Harley Quinn könnte eine kommende Serie mit dem Star aber bald wieder Aufmerksamkeit erregen.

In The Flight Attendant, einer neuen Mini-Serie von Warners Streamingdienst HBO Max, spielt Kaley Cuoco eine Flugbegleiterin, die in einen Mord verwickelt wird. Was ziemlich ernst klingt, wird aber auch durch humorvolle Einlagen aufgelockert. Mit dem ersten Trailer zur Serie könnt ihr schon mal in The Flight Attendant reinschauen.

Neue HBO Max-Serie stürzt Kaley Cuocu in mörderische Paranoia

The Flight Attendant zeigt den The Big Bang Theory-Star als Flugbegleiterin Cassandra Bowden. Die lernt auf einem ihrer Flüge einen attraktiven Mann kennen, mit dem sie sich in einem Hotelzimmer in Dubai auf einen One-Night-Stand einlässt. Auf das schnelle Vergnügen folgt aber ein böses Erwachen: Am nächsten Morgen liegt die Leiche des Unbekannten neben ihr.

Schaut euch den Trailer zu The Flight Attendant an!

The Flight Attendant - S01 Trailer (English) HD

Da Cassandra so tut, als wäre nichts gewesen, wird das FBI schnell auf sie aufmerksam. Die Mordverdächtige muss um ihre Unschuld kämpfen, während sie in eine tiefe Paranoia stürzt und ihrem eigenen Verstand bald nicht mehr traut.

Die düstere Thriller-Geschichte der Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Chris Bohjalian basiert, bietet Kaley Cuocu eine deutlich ernstere Rolle als The Big Bang Theory. Wie der erste Trailer zu The Flight Attendant aber schon zeigt, geht es in der achtteiligen Mini-Serie nicht nur finster zu. Auch einige witzige Szenen gibt es hier schon zu sehen.

Holt euch die Romanvorlage Zum Deal Als Einstimmung auf die Serie

Dass The Flight Attendant auch an den Stil klassischer Thriller erinnern soll, zeigt das Poster zur Serie im schicken Retro-Look:

© HBO Max The Flight Attendant

Neben Kaley Cuoco spielen in der HBO Max-Eigenproduktion unter anderem noch Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez und T.R. Knight mit. Für die ersten zwei Folgen führte Booksmart-Autorin Susanna Fogel Regie.

In den USA startet The Flight Attendant am 26. November 2020 bei dem Warner-Streamingdienst. Wann und wo die Serie in Deutschland zu sehen ist, steht noch nicht fest.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Bekommt ihr durch den Trailer Lust auf The Flight Attendant?