Morgen bei Netflix: Neue Fantasy-Serie über Geisterjäger ist der ideale Stranger Things-Ersatz (und wird hoffentlich nicht abgesetzt)

Bei Netflix startet die neue Fantasy-Serie Lockwood & Co. Wir stellen euch den vielversprechenden Stranger Things-Ersatz genauer vor.

Fantasy-Fans dürfen sich freuen, denn Netflix veröffentlicht am 27. Januar 2023 eine neue Serie aus dem Genre. Lockwood & Co stammt von Attack the Block-Regisseur Joe Cornish und handelt von jugendlichen Geisterjäger:innen in London. Erste Kritiken klingen schon vielversprechend.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Netflix' Lockwood & Co:

Lockwood & Co - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neu bei Netflix: Worum geht es in Lockwood & Co?

Die Netflix-Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Jonathan Stroud, die aus insgesamt fünf Bänden besteht. Die Handlung dreht sich um die zwei Jugendlichen Anthony Lockwood (Cameron Chapman) und George Karim (Ali Hadji-Heshmati) in London, die zusammen als Start-up Lockwood & Co. bei Nacht auf Geisterjagd gehen. Neu dabei ist auch das begabte Mädchen Lucy Carlyle (Ruby Stokes). Zu dritt stoßen sie auf ein großes Geheimnis.

Kritiken loben Netflix' Lockwood & Co als gelungenen Fantasy-Nachschub

In der Empire-Kritik bekommt die neue Netflix-Serie 4 von 5 Sternen:

Nichts von diesem beeindruckenden Weltaufbau, der Charakterentwicklung und dem Geschichtenerzählen würde jedoch funktionieren, wenn es nicht die durchweg intelligenten, ironisch-witzigen Dialoge gäbe. Vergesst das Young Adult-Label;

Dies ist ein süchtig machender, raffinierter übernatürlicher Thriller, der zynische alte Nörgler durchgehend unterhalten wird. (Es hilft, dass die Pop-Gothic-Needledrops der 80er Jahre, von Bauhaus und The Cure bis hin zu The Stranglers und Siouxsie And The Banshees, so gut eingesetzt werden.) Hoffen wir, dass die notorisch rücksichtslosen Netflix-Verantwortlichen Lockwood & Co. mehr Möglichkeiten geben, uns zu erfreuen und zu faszinieren.

In ihrer positiven Kritik für The A.V. Club schreibt Jenna Scherer unter anderem:

Alles in allem ist Lockwood & Co eine ansprechende Mischung aus Noir-angehauchten Detektivgeschichten, Horror und zurückhaltendem Teenie-Drama mit genau der richtigen Menge an witzigem Geplänkel. Es ist sowohl düster als auch gemütlich und das TV-Äquivalent eines seltsamen alten Buchladens, der in einer Londoner Seitenstraße versteckt ist. Man kann den Staub förmlich riechen – und das meinen wir als Kompliment.

Bleibt nur zu hoffen, dass das nach einem stimmigen Stranger Ersatz-Ersatz klingende Lockwood & Co auch genug Zeit bekommt und nicht von Netflix wieder mal frühzeitig abgesetzt wird.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.