Morgen geht Netflix' bester Fantasy-Action-Film nach 5 Jahren Wartezeit endlich weiter

Teil 1 war der perfekte Mix aus Action, Fantasy und Herz. Jetzt kommt The Old Guard 2 und mit dabei sind erneut unzählige Stars um Charlize Theron und jede Menge Kämpfe.

Immer wieder hat Netflix es versucht, mit ganz eigenen Stoffen ins Fantasy- und Superhelden-Genre vorzustoßen. Es gab Will Smith als Urban Fantasy-Polizist in Bright, Millie Bobby Brown als Drachentöterin in Damsel und Fantasy-angehauchte Sci-Fi-Blockbuster wie Project Power und Rebel Moon.

Aber nichts davon hat wirklich Eindruck geschunden – außer diese eine adrenalingetriebene Action-Granate mit Herz: The Old Guard, basierend auf der gleichnamigen Graphic Novel-Reihe von Greg Rucka und Leandro Fernández. Nach fünf Jahren Wartezeit startet am 2. Juli The Old Guard 2 bei Netflix.

Netflix' The Old Guard war fantastische Fantasy-Action-Unterhaltung

Unsere Streaming-Tipp-Autorin Rebecca Druschel lobt den ersten Teil als "gekonnte Balance zwischen Abenteuer, Humor und Nachdenklichkeit". In unserem Film-Check aus dem Veröffentlichungsjahr 2020 schreibt unsere Chefredakteurin Jenny Jecke, dass die Stärke des Films im brutalen Team-Work rund um die Darstellerinnen Charlize Theron und KiKi Layne liege und "man sich glatt in einem X-Men-Film wähnen" könnte.

The Old Guard hatte mehr Substanz als die anderen Fantasy-Action-Blockbuster von Netflix. Das lag nicht nur an der Comicvorlage *. Die Charaktere waren greifbar in Szene gesetzt und die Kampf-Choreografien hatten Hand und Fuß (wortwörtlich, und meist mitten im Gesicht). Wenn ihr Teil 1 also noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt bis zum Start der Fortsetzung die action- und empathiegeladenen 118 Minuten von Regisseurin Gina Prince-Bythewood ansehen.

Darum gehts in The Old Guard und The Old Guard 2

Im ersten Teil von 2020 lernen wir eine Truppe unsterblicher Söldner:innen kennen, die von der knallharten Andy (Charlize Theron) angeführt werden. Sie müssen sich im Verlaufe des Films gegen einen Pharmakonzern zur Wehr setzen, der ihre Kräfte ausbeuten will. Auch erwacht eine neue Unsterbliche namens Nile (KiKi Layne), die Andy aufspüren und in ihre Gruppe holen will.

In The Old Guard 2 dreht sich wieder alles um unsere liebgewonnenen Held:innen Andy (Theron), Nile (Layne) sowie Nicky (Luca Marinelli) und Joe (Marwan Kenzari), deren Liebesbeziehung schon in Teil 1 ein Highlight war. Neu hinzu kommt als Bösewichtin niemand Geringeres als Uma Thurman, die zum ersten Mal seit den Kill Bill-Filmen ein Katana schwingt. Zusätzlich taucht Andys frühere Gefährtin Quynh (Thanh Van Ngo) auf und führt eine neue Fraktion an.

Dieses Spektakel wird von Regisseurin Victoria Mahoney (The Morning Show) inszeniert, während Teil 1-Dirigentin Prince-Bythewood als Produzentin an Bord ist.

The Old Guard könnt ihr jederzeit im Abo von Netflix nachholen und The Old Guard 2 findet sich dort ab dem 2. Juli 2025. Der Fantasy-Actioner dauert knackige 104 Minuten und ist somit ganze 21 Minuten kürzer als sein Vorgänger.

