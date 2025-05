Bei Netflix: Dieser perfekte Mix aus Fantasy und Action lässt selbst das Marvel-Universum alt aussehen

Fantasy-Action-Tipp bei Netflix: Eine Gruppe Krieger:innen mit einem unglaublichen Geheimnis bewegt sich unerkannt durch die Weltgeschichte – bis ein brutaler Feind sie aus der Reserve lockt.

In The Old Guard auf Netflix verkörpert Charlize Theron eine Frau mit einer unglaublichen Gabe: Sie ist unverwundbar. Das macht sie zur Zielscheibe skrupelloser Mächte. Um ihre Freiheit zu bewahren, setzt sie alles aufs Spiel.

Fantasy-Action bei Netflix: Darum geht’s in The Old Guard

Andy (Charlize Theron) ist eine unsterbliche Kriegerin, die seit Jahrtausenden für eine bessere Welt kämpft. An der Seite von Booker (Matthias Schoenaerts), Joe (Marwan Kenzari) und Nicky (Luca Marinelli), genannt die alte Garde, agiert sie im Verborgenen. Doch wie sich herausstellt, sind sie aufgeflogen.

Noch dazu stößt mit Nile (KiKi Layne) eine weitere Unsterbliche zu ihnen. Für Andy und ihre Gefährt:innen brechen turbulente Zeiten an. Dabei muss sich die alte Garde nicht nur ihren Verfolger:innen auseinandersetzen, sondern auch damit, was ihre Unsterblichkeit bedeutet.

Mit The Old Guard zeigt Netflix einen spannenden neuen Mythos

Es ist kein Zufall, das Andy auf Niles' Frage, wie alt sie denn wirklich sei, trocken erwidert: "Zu alt." Wie wir im Lauf des Films feststellen, steckt in dieser Antwort mehr, als sich erahnen lässt. So wie in diesem Feuerwerk, das eine gekonnte Balance zwischen Abenteuer, Humor und Nachdenklichkeit findet.

Menschen mit übernatürlichen Kräften? Jahrtausende alte Geheimnisse? Verfolgung durch Menschen, denen solch wundersamen Begabungen fehlen? Ein Blick auf die benachbarten Marvel- und DC-Universen verrät: alles schon mal dagewesen. Oder doch nicht?

Greg Rucka (Heart of Stone), der auch die gleichnamige Comic-Vorlage entwickelte, hat ein Gespür für seine Charaktere. Die wirken trotz Unverwundbarkeit angenehm bodenständig, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen. Hierdurch fällt es leicht, mit ihnen zu fiebern.

Packende Bilder und gelungenes Tempo vervollständigen die Geschichte

Mit Gina Prince-Bythewood hat man eine Regisseurin gefunden, die Ruckas Drehbuch in satten Bildern inszeniert und die vielseitigen Nuancen vor der Kamera spielend einfängt. Ob dramatisch, komisch oder mit einer knackigen Kampfeinlage (von denen es zum Glück einige gibt), The Old Guard fesselt problemlos 125 Minuten lang.

Gegen Ende stellt sich ein Verlustgefühl ein. Für diese sympathische Truppe sind 125 Minuten einfach nicht lang genug. Umso schöner ist es, dass die finale Abspannszene eindeutig auf eine Fortsetzung hinweist.

The Old Guard hatte seine Premiere am 20. Juli 2020 auf Netflix und ist dort im Abo erhalten. The Old Guard 2 wird am 2. Juli 2025 bei Netflix erscheinen.