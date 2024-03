Morgen kommt das spektakuläre Finale der größten Kriegsserie seit 14 Jahren

Am Freitag endet ein Serien-Highlight 2024, in dem Steven Spielberg und Tom Hanks uns mitreißend in die Luftschlachten und Kampferfahrungen des Zweiten Weltkriegs entführen.

Nach neun Folgen endet am morgigen Freitag, dem 15. März 2024, ein großes Serien-Events des aktuellen Jahres: Mit Masters of the Air legten Steven Spielberg und Tom Hanks als Produzenten den dritten Eintrag ihrer im Zweiten Weltkrieg angesiedelten Qualitätsserien nach. Sie zeigten uns anhand von Einzelschicksalen den Flieger-Kampf in der Luft und nun schließt das Finale des 9-Stunden-Epos' die Serie ab.

Das Finale von Masters of the Air beendet Steven Spielbergs großes Kriegs-Epos

Die Kriegsserie Masters of the Air fuhr schon zum Auftakt Streaming-Rekorde ein und mauserte sich zum erfolgreichsten Serienstart aller Zeiten bei Apple TV+. Wer Serien nicht gern wöchentlich, mit 7-tägiger Wartezeit zwischen den Episoden, schaut, kann ab morgen die gesamte Piloten-Geschichte der lohnenswerten Kriegsserie auf einmal in Angriff nehmen.

Apple TV+ Masters of the Air: Barry Keoghan und Austin Butler

Nach ihren vorangegangenen Kriegsserien Band of Brothers und The Pacific (beide bei WOW * im Stream) begleiten Steven Spielberg und Tom Hanks in Masters of the Air mehrere Piloten in den Zweiten Weltkrieg. Die Flieger John Egan (Callum Turner), Buck Cleven (Austin Butler), Rosie Rosenthal (Nate Mann) sowie Navigator Harry Crosby (Anthony Boyle) müssen im Kampf gegen die Nazis feststellen, dass die Luftgefechte in ihren schweren Bombern schnell tödlich enden können.

Von mitreißende Luftschlachtszenen über Gefangenenlager bis zum überraschenden Gänsehaut-Auftritt eines deutschen Dark-Stars (in Folge 6) hielt Master of the Air uns 9 Episoden lang bei Stange. Dank der Sachbuch-Vorlage * von Donald L. Miller fühlte sich die Serie in ihrer Beleuchtung des Kampfgeschehens nach realen Vorbildern immer glaubhaft detailgetreu an, bevor der Krieg morgen endlich enden darf.



Kommt eine 2. Staffel der Kriegsserie Master of the Air?

Masters of the Air war von Anfang an, wie die Vorgänger Bands of Brothers und The Pacific, als abgeschlossene Miniserie angelegt. Die Verlängerung um eine 2. Staffel, die ursprüngliche Miniserien wie Big Little Lies gelegentlich aufgrund ihres Erfolgs noch nachschieben, haben Steven Spielberg und Co. nicht nötig. Zumal eine solche Verlängerung innerhalb der Kriegs-Erzählung schwer zu begründen wäre. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges endet auch die Geschichte der Kampfpiloten.

Die einzige Hoffnung, an die sich Fans des Band of Brothers-Universums nach Masters of the Air noch klammern können, ist die, dass wir irgendwann eine vierte Kriegsserie mit eigenständiger Story erhalten – natürlich nur, wenn Spielberg und Hanks Lust und Zeit haben. Vielleicht nach dem Boden-, Insel- und Luft-Krieg zum Kampf auf dem Wasser?

Nach dem bisherigen Veröffentlichungsrhythmus der drei Serien wäre eine solche aber wohl erst in 10 Jahren zu erwarten. Dafür aber veröffentlicht Apple TV+ zum Staffelfinale noch die Master of the Air-Zusatz-Doku namens The Bloody Hundredth.

Podcast zum Band of Brothers-Universum: Was ist die beste Kriegsserie?

Die 2001 von Tom Hanks und Steven Spielberg erschaffene Kriegsserie Band of Brothers gilt bis heute als einer der besten Genre-Vertreter. Aber auch die Nachfolge-Serie The Pacific und das neu erschienene thematische Sequel Masters of the Air sind Ausname-Erzählungen im Zweiten Weltkrieg.

Wir stellen euch die drei Serien des Band of Brothers-Universums mit ihren Land-, Insel- und Luftschlachten vor, vergleichen ihre Vorzüge und fragen, ob Krieg Unterhaltung sein darf.

