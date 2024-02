Kriegsserie von Tom Hanks & Steven Spielberg bricht erstaunlichen Rekord – die Fortsetzung ist trotzdem mehr als unsicher

Das erste Serien-Highlight des Jahres steht fest und Steven Spielberg und Tom Hanks können sich für ihr Kriegs-Epos einmal mehr auf die Schulter klopfen. Doch bekommen wir nach dem neusten Rekord Nachschub?

Im Januar ist die Serie Masters of the Air gestartet und setzt als dritter Eintrag das 29-Stunden Kriegs-Epos von Steven Spielberg und Tom Hanks fort. Die fliegende Bombardier-Gruppe in die Luftschlachten des Zweiten Weltkriegs zu begleiten, hat offenbar auch das Publikum überzeugt, denn Masters of the Air stellte gleich zu Beginn einen Streaming-Rekord auf.

Kriegsserie als Rekord-Brecher: Masters of the Air hebt als erfolgreichster Apple TV+-Start ab

Mitreißende Luftschlachtszenen und die seit Der Soldat James Ryan erfolgreich im Kriegsgenre zusammenarbeitenden Produzenten Steven Spielberg und Tom Hanks stehen für die Qualität der lohnenswerten Kriegsserie Masters of the Air. Wie groß das Interesse schon zum Serienstart am 25. Januar 2024 war, wo die ersten beiden Folgen bei Apple TV+ veröffentlicht wurde, zeigte sich jetzt. Denn wie Variety vermeldete, startete nie eine Serie erfolgreicher bei Apple TV+.

Apple TV+ Masters of the Air

Konkrete Zahlen rückt der Streamer dazu leider nicht heraus, doch anscheinend überflügelten die Bomber-Piloten rund um Austin Powers und Callum Turner mit ihrem Auftakt sogar Erfolgsserien wie Apples Aushängeschild The Morning Show, den Flugzeugthriller Hijack und die all die gefeierten Sci-Fi-Serien des Streaming-Dienstes. Das Interesse an dem Kriegsformat ist so groß, dass die Zuschauerschaft bei Apple TV+ weltweit um 65 % angestiegen ist, im Vergleich zur Woche vor dem Start.

Immer freitags kommt aktuell eine neue Folge von Masters of the Air. Diese Woche startete Episode 6. Die letzte (neunte) Folge wird am 13. März 2024 erscheinen.

Lasst euch im Podcast von Masters of the Air überzeugen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wird auf Masters of the Air eine 2. Staffel oder eine vierte Kriegsserie von Tom Hanks und Steven Spielberg folgen?

Masters of the Air ist als Miniserie angelegt. Über ihre neun Folgen hinaus ist also keine weitere Staffel der abgeschlossenen Kriegserzählung geplant. Dass ein Streaming-Erfolg an diesem Vorhaben etwas ändern wird, ist unwahrscheinlich. Auch weil die daran geknüpften großen Namen, das gar nicht nötig haben.

Steven Spielbergs und Tom Hanks bei WOW streamende Vorgängerserien zum Zweiten Weltkrieg, Band of Brothers (2001) und The Pacific (2010), gelten Jahrzehnte nach ihren Veröffentlichungen noch als Kriegsserien-Meisterwerke. Trotzdem zogen sie nie direkte Fortsetzungen nach sich. Masters of the Air zeigt aber das anhaltende Interesse an ihrem Ansatz, den Weltkrieg in Serien aufzuarbeiten, die auf Realismus und Detailtreue setzen. Vielleicht erhalten wir also irgendwann eine vierte Kriegsserie?

Apple TV+ Masters of the Air

Masters of the Air und Band of Brothers basierten jeweils auf unterschiedlichen Kriegs-Sachbüchern von Stephen Ambrose * und Donald L. Miller *. Es wäre denkbar, dass eine weitere Serie zum Zweiten Weltkrieg sich nach dem Land-, Insel- und Luftkrieg einfach eine andere Buchvorlage sucht, um damit eine neue Geschichte nach ähnlicher Herangehensweise zu erzählen. Der von Hanks und Spielberg noch unbeleuchtete Teil es Krieges zu Wasser, mit (U-)Booten, würde sich zum Beispiel anbieten.

Bisher ist zu einem weiteren Vorhaben aber nichts bekannt. Wenn eine solche potenzielle vierte Kriegsserie sich an den 10-Jahres-Veröffentlichungsrhythmus hält, werden wir wohl frühstens Anfang der 2030er Jahre Klarheit dazu haben. Wir sollten uns allerdings keine allzu großen Hoffnungen machen, denn auch Tom Hanks (69) und Steven Spielberg (77) werden nicht jünger. Und manchmal sollte man einfach mit den Highlights zufrieden sein, die man schon hat.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.