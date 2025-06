Das Warten hat ein Ende: Morgen startet Jensen Ackles' erste Hauptrolle seit Supernatural

Jensen Ackles führt das erste Mal nach Supernatural wieder eine Serie als Hauptdarsteller an. Der erste Trailer zum Amazon-Thriller gibt euch einen Vorgeschmack und morgen geht's los.

Für Supernatural-Fans wird Jensen Ackles wahrscheinlich für immer Dean Winchester bleiben, auch wenn der Schauspieler nach der beliebten Mystery-Horror-Serie etwa als Soldier Boy in The Boys oder Beau Arlen in Big Sky zu sehen war. Immerhin war er von 2005 bis 2020 unglaubliche 15 Staffeln lang als Dämonenjäger Dean im Einsatz.

Jetzt steht Ackles jedoch mit seiner ersten großen Hauptrolle nach Supernatural in den Startlöchern, die ihn als Polizist Mark Meachum in die Seriengeschichte einbrennen soll. Was euch im Amazon-Thriller Countdown erwartet, erfahrt ihr hier.

Darum geht's in Countdown mit Supernatural-Star Jensen Ackles

Countdown dreht sich um den LAPD-Officer Mark Meachum (Ackles), der von einer geheimen Elite-Einheit rekrutiert wird, um einen mysteriösen Mordfall zu untersuchen. Doch das ist erst der Anfang des vertrackten Falls, denn schon bald ist Meachum einer Verschwörung auf der Spur, die Millionen von Menschenleben in Gefahr bringt.

Die Serie wurde von Derek Haas (Chicago Fire) für Amazon Prime Video entwickelt, der auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. Neben Jensen Ackles sind in Countdown unter anderem Jessica Camacho (The Flash), Eric Dane (Grey's Anatomy), Violett Beane (Death and Other Details), Elliot Knight (The Boys) und Uli Latukefu (Alien: Covenant) zu sehen.

Wann kommt der neue Thriller zu Amazon Prime Video?

Countdown startet am 25. Juni 2025 auf Amazon Prime Video. Zum Start werden die ersten drei Episoden auf einmal veröffentlicht. Danach folgt jeden Mittwoch eine neue Episode im Wochentakt. Die 1. Staffel von Countdown umfasst 13 Episoden. Das Staffelfinale wird somit am 2. September 2025 bei Prime Video eintreffen.

