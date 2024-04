Moritz Bleibtreu springt auf LOL-Zug auf: Neue Amazon-Comedy mit 1000 Stars verspricht "Tatortreiniger ohne Tote"

Amazon Prime setzt für den deutschen Markt auf Comedy. Nach LOL oder der Teddy-Show kommt jetzt eine Serie mit Moritz Bleibtreu, die an den Tatortreiniger-Kult erinnern soll.

Die Deutschen sind für ihren Humor bekannt. Zumindest bei Amazon Prime Video, das in deutschsprachiger Comedy offenbar viel Potenzial sieht. Nach Shows wie LOL: Last One Laughing soll jetzt Moritz Bleibtreu mit der Serie Viktor Bringt's seinen Auftritt hinlegen. Fans von Der Tatortreiniger sollen dabei offenbar auf ihre Kosten kommen.

Nach LOL: Amazon schickt Moritz Bleibtreu in brenzlige Situationen

Viktor bringt's dreht sich um Viktor Kudinski (Bleibtreu), der als Elektrofachhändler seine Berliner Kunden beliefert und dabei mit jeder Menge alltäglichen und skurrilen Problemen konfrontiert wird. Ist therapeutische Beratung vonnöten, hilft gern Viktors Sohn Mika (Enzo Brumm) mit den Einsichten seines Philosophiestudiums aus.

Amazon Prime Video Mika (Enzog Brumm) und Viktor Kudinski

Wie DWDL Amazon-Chef Philipp Pratt zitiert, soll Viktor bringt's werden wie "Tatortreiniger ohne Tote". Ein solcher Ausblick verspricht bizarre Konfrontationen am laufenden Meter. Und zwar mit vielen bekannten Gesichtern.

Mit 1000 Stars: Wann kommt Viktor bringt's zu Amazon Prime Video?

Viktor bringt's soll am 30. Mai 2024 bei Amazon Prime Video anlaufen. Neben Bleibtreu und Brumm tummeln sich noch viele weitere deutsche Stars vor der Kamera. Zum Cast gehören etwa auch David Kross (Der Vorleser) und Heino Ferch (Lola rennt). Auf dem Regiestuhl sitzt Ed Herzog (Leberkäsjunkie).

