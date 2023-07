"Muss Nolan auf so vielen Ebenen wütend machen": Oppenheimer läuft in vielen Ländern nur zensiert und die Änderungen sind bizarr

Die Nacktszene von Florence Pugh in Oppenheimer sieht unter anderem in Indien deutlich anders aus. Erfahrt, was hinter der Änderung steckt.

Oppenheimer hat zusammen mit Barbie einen fulminanten Start hingelegt. Seit vergangenem Donnerstag läuft der neue Film von Christopher Nolan (Tenet, Interstellar) auch in den deutschen Kinos. Im Vorfeld machte das Biopic unter anderem mit einer Sex-Szene von sich reden. Sex und Nacktheit kommen in Nolans Werken so gut wie nie vor.

In unter anderem Indien bleibt es auch dabei: Dort läuft Oppenheimer in einer zensierten Fassung und die nimmt absurde Züge an.

Diese Szene in Oppenheimer wurde in Indien zensiert

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) führte im wahren Leben und im Film eine Liebesbeziehung mit Jean Tatlock, gespielt von Florence Pugh. In der Mitte des Blockbusters entstand eine längere Sequenz mit verschiedenen Sex- und Nacktszenen. Bei Twitter (beziehungsweise seit neuestem "X") kursieren Screenshots von einer Nacktszene, wie sie offenbar unter anderem das indische Publikum zu sehen bekam:

Pughs Figur wurde hier mit einem schwarzen CGI-Kleid "angezogen". Im Original sind beide Figuren, Jean Tatlock und J. Robert Oppenheimer, nackt.

In Indonesien wurde offenbar eine ähnliche oder dieselbe Fassung verwendet. In dem sozialen Netzwerk wird Pakistan als ein weiteres Land genannt, in dem nur eine zensierte Fassung von Oppenheimer läuft.

Der Kritiker und Journalist Bilge Ebiri schrieb dazu: "Das muss Nolan auf so vielen Ebenen wütend machen".

Gut möglich, dass der Regisseur eher keine Luftsprünge deswegen machen. Immerhin verwendet er in seinem Film sonst gar kein CGI. Allerdings geschah die Zensur wohl freiwillig.



Was hinter der Oppenheimer-Zensur steckt

Ob Nolan seinen Segen gegeben hat, ist nicht bekannt. Bei IGN ist allerdings von Selbstzensur die Rede. Bei der Änderung handelt es sich offenbar um eine sehr kurzfristige Notlösung. Der Film wurde in Indien zunächst ab 18 Jahren freigegeben. Er erhielt ein sogenanntes A-Zertifikat. Dieses Zertifikat wurde nur zwei Tage vor dem Start auf ein UA geändert. Damit dürfen auch jüngere Zuschauende in die Säle und der Film kann ein größeres Publikum erreichen.

Um die Bedingungen für diese Freigabe zu erfüllen, wurden an Oppenheimer entsprechende Änderungen vorgenommen . Die Nacktheit und der Sex verschwanden, an der Laufzeit änderte sich allerdings nichts, wie IGN feststellt.

Stattdessen sieht das Publikum verschwommene Bilder und schwarze Balken, wenn Szenen gegen die Bestimmungen verstoßen, wie dieser Zuschauer berichtet. Es sei "sinnlos" Oppenheimer in Indien zu schauen.

Immerhin dürfte das Wichtigste in Oppenheimer auch in Indien ohne Zensurbalken auskommen: die Atomexplosion.

Worum geht es in Oppenheimer?

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) ist ein theoretischer Physiker und genau wie seine Ehefrau, die Biologin Kitty (Emily Blunt), ein Wissenschaftler mit Leib und Seele. Im Zuge des Manhattan Project entwickelt er als Direktor des Los Alamos Laboratory eine nie dagewesen gefährliche Waffe: die Atombombe.

Männer wie General Leslie Groves (Matt Damon) und Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) von der US-amerikanischen Atom-Energie-Kommission schauen ihm dabei über die Schulter. Doch riskiert Oppenheimer mit seiner Erfindung die Zerstörung der Erde oder liefert er sein Werk umgekehrt ab, um die Welt vor sich selbst zu retten?