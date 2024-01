Muss Tom Holland wieder ins Telefon heulen? Neues Gerücht um Spider-Man 4 deutet großen Konflikt über die Story an

Das neueste Gerücht zur Marvel-Fortsetzung Spider-Man 4 mit Tom Holland stellt zwei komplett verschiedene Versionen des Films in Aussicht. Doch welche ergibt wirklich Sinn?

Spider-Man: No Way Home ist mit einem Einspielergebnis von über 1,9 Milliarden US-Dollar der mit Abstand erfolgreichste Film, den das Marvel Cinematic Universe (MCU) seit Avengers: Endgame (2019) hervorgebracht hat. Kein Wunder, dass die geldgebenden Studios hinter dem Projekt an diesen Erfolg anschließen wollen.

Offiziell angekündigt ist Spider-Man 4 noch nicht. Als Geheimnis kann der Film an diesem Punkt aber auch nicht mehr bezeichnet werden. Seit Monaten erreichen uns Gerüchte über Story-Details und Cameos. Wie Comic Book Movie berichtet, bringt der in der Regel verlässliche Scooper Daniel Richtman eine besonders spannende Information.

Marvel-Fortsetzung: Spider-Man 4 mit Tom Holland könnte in zwei komplett verschiedene Richtungen gehen

Offenbar existieren zwei grundverschiedene Vorstellungen davon, wie Hollands vierter Spider-Man-Film aussehen soll. Wie bei den vorherigen Spidey-Abenteuern im MCU arbeiten bei dem neuen Film Sony Pictures und Marvel Studios wieder zusammen. Sony bringt den Film als Verleih ins Kino, während Marvel die Produktion übernimmt.

Sony Tobey Maguire, Tom Holland und Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home

Laut Richtman wünscht sich Sony einen zweiten No Way Home, sprich: Ein gigantisches Blockbuster-Event, das viele bekannte Marvel-Figuren zurückbringt. Der Vorgänger überraschte etwa mit Tobey Maguire und Andrew Garfield, die dank Multiversums-Kniff Jahre nach ihren Spider-Man-Filmen in der MCU-Timeline auftauchen konnten.

Marvel-Chef Kevin Feige sieht dagegen in Spider-Man 4 eher einen geerdeten Film, was definitiv zum Ende von No Way Home passt. Nach dem Multiversums-Wahnsinn haben alle Menschen Hollands Peter Parker vergessen. Einsam und allein schwingt er durch das verschneite New York. Von den Avengers ist weit und breit keine Spur zu entdecken.

Ein geerdeter Spider-Man-Film mit Tom Holland würde nach No Way Home durchaus Sinn ergeben

Nachdem Holland in seinen Filmen stets in Gegenwart bekannter MCU-Figuren wie Tony Stark, Nick Fury und zuletzt Doctor Strange aufgetreten ist, bestand die Hoffnung, dass wir mit Spider-Man 4 einen geradlinigen Spider-Man-Film ohne allzu viele MCU-Verbindungen bekommen. Einen Film, in dem Spider-Man einfach Spider-Man sein kann.

Sony Tom Holland am Ende von Spider-Man: No Way Home

Nun deutet sich ein Interessenskonflikt hinter den Kulissen an. Wie ernst die Lage ist, lässt sich anhand Richtmans Aussage schwer beurteilen. Hoffen wir, dass Holland nicht wieder wie bei No Way Home flehend zum Telefon greifen muss, um mit Disney-Chef Bob Iger in Gespräch über die Zukunft von Spider-Man im MCU zu führen.

Damals sah es für eine kurze Zeit so aus, als könnte sich Sony und die Disney-Tochter Marvel nicht auf eine Verlängerung des Spider-Man-Deals einigen. Bei einem Auftritt in der Late-Night-Show mit Jimmy Kimmel verriet Holland, dass es zu einem sehr emotionalen Anruf zwischen ihm und Iger kam, wie Variety 2019 berichtete.

Gegenüber Kimmel erzählte er:

Ich weinte. Nein, ich habe nicht geweint – doch schon, ja. Ich war wirklich emotional, weil ich das Gefühl hatte, dass alles zu Ende geht. Wir hatten einen wirklich guten Plan, was wir mit Sony machen wollten. Die Zukunft von Spider-Man war immer noch sehr rosig. Es wäre eine Schande gewesen, ihn aus dem MCU zu nehmen.

Wann startet Spider-Man 4 mit Tom Holland im Kino?

Wie ihr an diesem Punkt sicherlich erahnen könnt, steckt die Produktion von Spider-Man 4 noch in den Kinderschuhen. Mit einem baldigen Kinostart sollten wir nicht rechnen.

Holland kündigte nach der kräftezehrenden Apple-Serie The Crowded Room an, dass er sich erst einmal eine Schauspielpause nehmen will. Wir gehen davon aus, dass der Kinostart von Spider-Man 4 erst 2026 konkret wird.