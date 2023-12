Wann kommt Spider-Man 4? So geht die Geschichte von Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire weiter

Nach der Free-TV-Premiere von Spider-Man: No Way Home fragen wir uns, wie die Geschichte in Teil 4 weitergeht. Was sind die Pläne für Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire?

Spider-Man: No Way Home hat dem Marvel Cinematic Universe völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Nachdem das Konzept des Multiversums in der Loki-Serie bei Disney+ vorgestellt wurde, kostete die Spidey-Fortsetzung die zusätzlichen Dimensionen auf der Leinwand aus. Nun hat es der Film auch ins Fernsehen geschafft.



Nach der Free-TV-Premiere von Spider-Man: No Way Home stellt sich die Frage: Wie geht die Geschichte von Spider-Man weiter? Wir haben die wichtigsten Infos zum Stand von Teil 4 und des Marvel Cinematic Universe zusammengefasst. Bevor ihr weiterlest, seid vor Spoilern zu zukünftigen Marvel-Projekten gewarnt. Es gibt sehr, sehr viele Gerüchte.



Wann kommt Spider-Man 4 mit Tom Holland?

Die gute Nachricht ist: Spider-Man 4 kommt tatsächlich. Tom Holland kehrt als Hauptdarsteller zurück und wir dürfen uns auf die Fortsetzung seiner Geschichte freuen.

Sony Tom Holland in Spider-Man: No Way Home

Die schlechte Nachricht: Vermutlich wird noch sehr viel Zeit bis zum Kinostart vergehen. Aufgrund des Streiks der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood standen zuletzt viele Projekte still. Zudem wollte sich Holland eine einjährige Auszeit nehmen, bevor er wieder in einem großen Blockbuster mitspielt.

Wann startet Spider-Man 4? Aktuell deutetet vieles darauf hin, dass die No Way Home-Fortsetzung frühestens 2025 oder 2026 im Kino eintrifft.

Kehrt Andrew Garfield in Spider-Man 4 zurück?

Spider-Man: No Way Home hat den aus The Amazing Spider-Man und The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro bekannten Andrew Garfield dank Multiversums-Kniff ins MCU geholt. Bis dato sind aber keine Pläne bekannt, ob er in weiteren Abenteuern aus dem bei Disney beheimateten Franchise mitspielt.

Sony Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home

Sollte Garfield in absehbarer Zukunft seine Rolle als verplanter Peter Parker nochmal aufnehmen, findet das eher in einem der Filme aus Sonys Marvel-Universum statt, zu dem Venom, Morbius, Madame Web und Kraven the Hunter gehören. Ein Blick in die Gerüchteküche deutet einen Auftritt in Venom 3 an. (via Reddit )

Kehrt Tobey Maguire in Spider-Man 4 zurück?

Garfield ist nicht die einzige freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, die sich in No Way Home nach langer Zeit zurückmeldet. Auch Tobey Maguire, der in Spider-Man, Spider-Man 2 und Spider-Man 3 zu sehen war, stürzt sich noch einmal in den Marvel-Kosmos, um die Welt zu retten. Aber bleibt er dem MCU langfristig erhalten?

Sony Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home

Offiziell gibt es keine Pläne, aber auch hier erweist sich ein Blick in die Gerüchteküche als ergiebig. Maguires Name wird seit Monaten mit dem Finale der Multiverse-Saga in Verbindung gebracht: Avengers 6: Secret Wars. Angeblich soll Maguire zusammen mit Hugh Jackmans Wolverine ein Superhelden-Team anführen. (via Twitter )

Kehrt Daredevil in Spider-Man 4 zurück?

Ein besonderer Cameo in No Way Home ereignet sich gleich zu Beginn des Films. Charlie Cox taucht als Anwalt Matt Murdock aus der Netflix-Serie Marvel's Daredevil auf. In She-Hulk: Die Anwältin war er zuletzt in Superhelden-Form zu sehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Cox ein Teil der Geschichte von Spider-Man 4 ist.

Disney Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home

Vorrangig wird es in dem Film darum gehen, dass Hollands Peter Parker wieder seinen Platz im MCU findet, nachdem sämtliche Erinnerungen an ihn ausgelöscht wurden. Zudem wird der Film als "street level Civil War" umschrieben, was bedeutet, dass Figuren abseits der großen Avengers auftreten können, die in New York ansässig sind, etwa Kate Bishop, Jessica Jones und Echo. (via Twitter )

Sind das wirklich die Pläne für Spider-Man 4?

So aufregend die Spekulationen rund um Spider-Man 4 und die anderen Marvel-Projekte sind, sei am Ende dieses Artikels noch einmal deutlich erwähnt: Es handelt sich nur um Gerüchte. Vieles davon kann komplett falsch sein, manches trifft vielleicht zu. Spider-Man: No Way Home ist der beste Beweis, dass in Hollywood kein Geheimnis sicher ist.

Schon lange vor dem Kinostart kursierten Berichte über die Beteiligung von Garfield und Maguire, die sich letztendlich bewahrheitet haben. Andere dagegen nicht: Emma Stone und Kirsten Dunst haben es etwa nicht in den Film geschafft, obwohl sie zuvor mehrmals mit dem Multiversums-Abenteuer in Verbindung gebracht wurden.