Mystery aus Deutschland bei Netflix: Der erste Trailer für Brick mauert Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee in ihre Wohnung ein

Der neue Netflix-Thriller Brick präsentiert Mystery aus Deutschland und eine ungewöhnliche Grundidee. Schaut euch hier den ersten Trailer an.

An die Komplexität von Dark kommt die Grundidee von Brick nicht heran, aber einen spannenden Rahmen (bzw. eine Mauer) für einen Mystery-Thriller in Spielfilmlänge gibt sie allemal her. Heute wurde der erste Trailer veröffentlicht, in dem Matthias Schweighöfer, Ruby O. Fee und ihre Nachbarn in ihrem eigenen Haus eingemauert werden. Außerdem wurde der Starttermin verraten.

Schaut euch hier den neuen Trailer für Brick an:

Brick - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es in dem Mystery-Thriller Brick bei Netflix

Im Mittelpunkt steht ein Hamburger Paar (Schweighöfer und Fee), das sich eines Tages als Gefangene in ihrem eigenen Heim wiederfindet. Über Nacht erscheint eine Wand, die den Weg nach draußen versperrt. In der offiziellen Synopsis heißt es weiter:

Gemeinsam mit verschiedenen Nachbarn aus ihrem Haus, denen das gleiche mysteriöse Schicksal widerfahren ist, suchen sie verzweifelt nach einem Weg aus der Falle. Was hat es mit der geheimnisvollen Wand auf sich? Die Lösung dieses Rätsels wird dabei zum Schlüssel ihrer Rettung – doch auch zu einer noch größeren Gefahr.

Der Brick-Trailer zeigt nicht nur die seltsame Mauer, sondern auch die wachsenden Anspannungen unter den Nachbarn des Mehrfamilienhauses und die Versuche, sich einen Weg durch Wände und Böden in die Freiheit zu schlagen.

Der Starttermin von Brick steht auch fest

Brick erscheint am 10. Juli 2025 bei Netflix. Zur Besetzung von Brick gehören weiterhin Murathan Muslu, der beim Streamer zuletzt in Achtsam Morden zu sehen war, sowie Frederick Lau (Star aus Netflix' Crooks). Regie und Drehbuch übernahm Philip Koch, der das Skript für den MMA-Film 60 Minuten mitverfasste und einige Folgen von Tribes of Europa inszenierte.