Thriller-Serie von Netflix geht weiter: Teaser verrät Startdatum zu Ozark

Der Jason Bateman-Hit Ozark auf Netflix geht in die 3. Runde. Ein stimmungsvoller Teaser zur neuen Staffel gibt preis, wann genau die Folgen zu sehen sein werden.

Der Start der 2. Staffel von Ozark liegt nicht weniger als 19 Monate zurück. Nach dieser quälend langen Pause geht es bald aber endlich weiter mit der vollen Packung Kleinstadt-Konspirationen rund um Marty (Jason Bateman), Wendy (Laura Linney), Charlotte (Sofia Hublitz) und Jonah Byrde (Skylar Gaertner).

Netflix veröffentlichte jetzt einen Teaser zu Staffel 3. Dieser verrät uns das Startdatum für das nächste Ozark-Kapitel: Im Kalender rot anstreichen solltet ihr euch demnach den 27. März 2020. Den kurzen Clip gibt es oben im Titelbild sowie weiter unten auf der Seite.

Darum geht's in Ozark Staffel 3 auf Netflix

Am Ende von Staffel 2 führte die ungemütliche Positionierung zwischen gierigen Kartell-Agenten, der neuen Deputy Ruth Langmore (Julia Garner) und der unberechenbaren Snell-Familie dazu, dass Marty sich mitsamt seiner Familie nach Australien absetzen wollte.

Doch die Kluft zwischen ihm und Wendy ist zu tief. Am Ende bleibt man doch an Ort und Stelle - und wie der Teaser bestätigt, rückt nun das Casino, das sich bereits wie ein roter Faden durch die 2. Staffel zog und schlussendlich auch eröffnet wurde, ab jetzt vollends in den Fokus.

Ozark: Seht den Teaser zu Staffel 3 mit Jason Bateman

Die Handlung der 3. Staffel von Ozark setzt 6 Monate nach Staffel 2 ein. Während Marty die Füße stillhalten will, drängt Wendy darauf, noch mehr Gewinn aus der neuen Situation zu schlagen. Doch dann kommt ihr Bruder Ben in die Stadt und sorgt gehörig für Unruhe.



Dass das Vorschaufilmchen ausgerechnet das Pokerspiel hervorhebt, passt natürlich wie die Faust aufs Auge zum Ton der Serie. Denn rhetorisch gewandt bluffen und risikoreich spielen - das ist es, was die Figuren in Ozark ja sowieso rund um die Uhr tun.

Seid ihr nach der langen Pause ebenso gespannt wie wir, wie es in Ozark weitergeht?