Mystery-Thriller-Serie Oderbruch in der ARD: Dann kommen die Folgen 5 bis 8 im TV und in der Mediathek

Die Thriller-Serie Oderbruch erzählt in der ARD von Leichenbergen und blutigen Familiengeheimnissen. Wann das Finale mit den Folgen 5 bis 8 im TV und in der Mediathek läuft, erfahrt ihr hier.

In der neuen ARD-Serie Oderbruch erwartet euch alles andere als eine klassische deutsche Kriminalgeschichte. Der düstere Mystery-Thriller über die Geheimnisse eines Leichenbergs im Brandenburger Auenland überrascht mit einem gewaltigen übernatürlichen Twist (der hier natürlich nicht verraten wird).

Die ersten vier Folgen laufen am 19. Januar 2024 im TV. Wann werden die Episoden 5, 6, 7 und 8 im TV und in der Mediathek gezeigt?

ARD-Serie Oderbruch: Diese Folgen der Thriller-Serie sind schon in der Mediathek verfügbar

Wer nach der TV-Ausstrahlung der ersten vier Folgen unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht, muss nur einen Blick in die ARD Mediathek werfen. Dort stehen bereits alle acht Episoden der blutigen Serienmörder-Serie zum Streamen bereit.

Darüber hinaus findet ihr in der ARD Mediathek noch eine zusätzliche Bonusfolge: Making Of - Oderbruch - powered by BRISANT liefert spannende Einblicke hinter die Kulissen der schaurigen Mystery-Serie.

Dann laufen die Folgen 5, 6, 7 und 8 von Oderbruch im TV

Für die restlichen vier Folgen der Thriller-Serie im TV müssen sich die Fans dagegen noch etwas gedulden. Sie werden am 26. Januar 2024 in der ARD direkt am Stück ausgestrahlt:

Folge 5: Freitag, 26. Januar 2024, um 22:20 Uhr

Folge 6: Freitag, 26. Januar 2024, um 23:10 Uhr

Folge 7: Samstag, 27. Januar 2024, um 00:00 Uhr

Folge 8: Samstag, 27. Januar 2024, um 00:50 Uhr

Wann werden die 8 Folgen von Oderbruch in der ARD wiederholt?

Wer eine Folge verpasst hat oder noch einmal die dunklen Geheimnisse der Dorfgemeinschaft von Krewlow ergründen möchte, hat nicht allzu viele Auswahlmöglichkeiten. Lediglich für vier Episoden steht derzeit eine TV-Wiederholung auf dem Programm.

Die Folgen 1 und 2 werden am 20. Januar 2024 ab 03:30 Uhr wiederholt. Die Folgen 5 und 6 gibt es am 27. Januar ab 03:30 nochmal zu sehen. Eine komplette TV-Wiederholung gibt es vorerst nicht. Hier ist die ARD Mediathek eure einzige Option.

