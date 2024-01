Aus für Cobra Kai, Star Trek & mehr: Diese 33 Serien enden 2024

Egal ob Star Trek: Discovery, Cobra Kai oder Blue Bloods: 2024 nehmen einige beliebte Serien Abschied. Hier findet ihr die Übersicht aller Serien, deren Ende bevorsteht.

Das zurückliegende Jahr brachte einige beliebte Serien zu Ende. Unter anderem nahmen wir schweren Herzens Abschied von Succession, The Crown und Ted Lasso, während das Finale von The Flash das Arrowverse nach 12 Jahren beerdigte. Besonders emotional war auch das letzte Star Trek-Abenteuer von Picards alter Enterprise-Crew.

Gerade erst haben Serienfans die Tränen weggewischt, da stehen 2024 schon wieder harte Trennungen von zahlreichen Serien bevor. Es verabschieden sich Netflix-Hits, wie Cobra Kai und You sowie einige langlebige US-Serien, wie Young Sheldon, SWAT und ein Grey's Anatomy-Ableger. Für Krimifans wird vor allem der Abschied von Blue Bloods nach 14 Jahren kein leichter sein.

Damit ihr euch emotional auf die Finale eurer Serienlieblinge vorbereiten könnt, stellen wir euch hier einmal die 33 Serien vor, deren Ende für 2024 bereits beschlossene Sache ist.



Netflix beendet Cobra Kai und macht Platz für ein neues Karate Kid

Netflix Cobra Kai

Serie: Cobra Kai

Endet mit Staffel 6

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? vsl. Ende 2024

Zwei Staffeln lang lief das Karate Kid-Legacyquel Cobra Kai als Geheimtipp auf dem Streaming-Dienst Youtube Premium, ehe Netflix die Serie übernahm. Der Rest ist Geschichte. Der begeisternde Mix aus 80er-Nostalgie, Martial-Arts-Kämpfen und Highschool-Drama findet nach 6 Staffeln mit dem Karate-Turnier Sakai Taikai seinen Abschluss. Aber das Serienfinale bedeutet nicht das Ende des Miyagi-Verse. Das wird nämlich im Anschluss mit einem neuen Karate Kid-Film fortgesetzt.

Nach 5 Staffeln: Star Trek verabschiedet sich von der Discovery

Paramount Star Trek: Discovery

Serie: Star Trek: Discovery

Endet mit Staffel 5

Sender: Paramount+

Wann läuft das Finale? letzte Staffel startet im April 2024

Mit Discovery wurde das Star Trek-Franchise 2017 in die Streaming-Ära katapultiert, das seitdem um die Serien Picard, Lower Decks und Strange New Worlds erweitert wurde. Die Sci-Fi-Serie rund um Michael Burnham und die Crew der USS Discovery hatte zwar über die Jahre hinweg mit einigen Identitätskrisen zu kämpfen. Trekkies sollten sich dennoch auf das große Finale freuen, das uns ein letztes Mal in die ferne Zukunft des 32. Jahrhunderts entführt.

Mit Superman & Lois endet ein ganzes Superhelden-Universum

The CW Superman & Lois

Serie: Superman & Lois

Endet mit Staffel 4

Sender: The CW

Wann läuft das Finale? TBA

Nach 12 Jahren geht eine Superhelden-Ära zu Ende, die 2012 mit der Serie Arrow ihren Anfang nahm. Seitdem produzierte der US-Sender The CW zahlreiche Superhelden-Serien aus dem DC-Kosmos, von denen viele miteinander verknüpft waren. Superman & Lois gehört zwar nicht direkt zum Arrowverse, ist aber die allerletzte DC-Serie von The CW – und dazu auch noch richtig gut.

Netflix-Finale für den Fantasy-Abenteuer-Hit Sweet Tooth

Netflix Sweet Tooth

Serie: Sweet Tooth

Endet mit Staffel 3

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? TBA

In der postapokalyptischen Fantasy-Serie folgen wir den Abenteuern des jungen Mensch-Reh-Hybriden Gus, während seine Spezies von finsteren Mächten gejagt und eingesperrt wird. Nach 24 Episoden wird die Geschichte von Sweet Tooth, die auf der gleichnamigen von Jeff Lemire erschaffenen Comic-Reihe basiert, 2024 zu Ende erzählt. Um der Alterung der Jungdarsteller:innen entgegenzuwirken, wurde die Finalstaffel schon vor der Veröffentlichung von Staffel 2 gedreht.

Netflix beendet seine beste Superhelden-Serie The Umbrella Academy nach 4 Staffeln

Netflix The Umbrella Academy

Serie: The Umbrella Academy

Endet mit Staffel 4

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? TBA

Zeitreise-Chaos, Superhelden-Familien-Drama und gleich mehrere drohende Apokalypsen: Netflix' Comic-Adaption The Umbrella Academy über die mit Superkräften ausgestatteten Hargreeves-Geschwister trumpft mit jeder Menge schräger Ideen und einem fantastischen Figuren-Ensemble auf. Mit dem endgültigen Abschied darf Serienschöpfer Steve Blackman 2024 nun seinen 4-Staffel-Plan vollenden.

Yellowstone: Eine der erfolgreichsten US-Serien endet nach Kevin Costner-Drama

Paramount Yellowstone

Serie: Yellowstone

Endet mit Staffel 5

Sender: Paramount Network

Wann läuft das Finale? ab November 2024

Yellowstone ist eine der erfolgreichsten US-Serien der letzten Jahre. Nicht grundlos brachte das moderne Western-Drama um die Familie Dutton bereits zwei Spin-offs hervor. Einige weitere folgen bald. Umso tragischer sind die Umstände des Serienendes. Ein Streit zwischen Hauptdarsteller Kevin Costner und der Produktion eskalierte. Das Resultat: Teil 2 der 5. Staffel wird der letzte sein. Und Costners John Dutton wird darin wohl gar nicht mehr auftreten.

Bei Netflix & Co: Noch mehr schmerzvolle Serien-Abschiede 2024

Neben oben genannten Serien werden noch 27 weitere im kommenden Jahr beendet werden. Besonders Netflix-Fans müssen sich wieder auf einige tränenreiche Abschiede gefasst machen. Hier stehen abseits von Vikings: Valhalla und dem Serienkiller-Thriller You bereits 9 weitere Serienenden fest.

