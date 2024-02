Nach 13 Jahren The Walking Dead zeigt die Rick-Serie, was sich das Zombie-Universum bisher nie getraut hat

Die neue The Walking Dead-Serie The Ones Who Live schockiert gleich zu Beginn mit einem grausamen Rick-Moment. Andrew Lincoln hat sich das schon lange gewünscht.

Achtung, es folgen Spoiler: Mit The Ones Who Live bekommen Fans der Zombie-Serie The Walking Dead endlich die Fortsetzung, auf die sie jahrelang gewartet haben. Rick Grimes (Andrew Lincoln) ist zurück und erlebt gleich in der ersten Folgen einen schockierenden Moment aus der Comic-Vorlage, für den die Original-Serie zu feige war.

Letzte Spoiler-Warnung!

The Ones Who Live setzt endlich einen der brutalsten Rick-Momente der Comics um

Es war das wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis der neuen The Walking Dead-Serie. Schon lange vor dem Start fragten sich Fans: Wird Rick Grimes eine Hand verlieren? Gleich in den ersten Minuten von Folge 1 liefert The Ones Who Live die schockierende Antwort – mit einem der grausamsten The Walking Dead-Momente überhaupt. Hier erfahrt ihr, was genau passiert.

So kommt es zu dem Schock-Moment: Über 5 Jahre nach seinem Ausstieg aus der Originalserie erfahren wir, was mit Rick Grimes passiert ist. Er befindet sich in Gefangenschaft des Civic Republic Military (CRM) und muss für dieses als sogenannter Consignee systematisch Untote abmetzeln. Damit soll die "geheime Stadt" Philadelphia sicher bleiben. Der Wunsch, seine Familie eines Tages wiederzusehen, treibt ihn zu einem drastischen Fluchtversuch.

Um Rick an so einer Flucht zu hindern, ist er während seiner "Arbeit" mit einer langen Schnur an einen Soldaten gebunden. In einem unbeobachteten Moment greift er entschlossen zu einer Axt und hackt sich die gefesselte Hand ab. Den blutenden Stumpf kauterisiert er in einem brennenden Zombie. Was diesen expliziten und ekeligen Moment nur noch schlimmer macht? Ricks Fluchtversuch scheitert – wie schon einige zuvor.

Rick Grimes verliert nicht nur seine Hand, sondern auch jegliche Hoffnung, die ihn schließlich kapitulieren lässt. Mit einer Prothese (samt integriertem Springmesser) ausgestattet, wird er selbst zum Soldaten des CRM. Hinter Ricks Handverlust steckt tatsächlich eine lange Geschichte.

Andrew Lincoln kämpfte jahrelang dafür, dass Rick seine Hand verlieren soll

Wer Robert Kirkmans Comic-Reihe gelesen hat, auf der die Orginal-Serie basierte, kann sich Rick Grimes kaum mit zwei Händen vorstellen. Denn in der Vorlage wird ihm diese bereits recht früh in der Geschichte vom Governor abgetrennt. The Walking Dead-Fans warteten 9 Staffeln lang vergeblich auf Ricks Hand-Moment.

AMC Der "neue" Rick Grimes

Andrew Lincoln setzte sich über Jahre hinweg erfolglos dafür ein, dass Rick auch in der Serienadaption seine Hand verliert, wie er Entertainment Weekly verrät:

Es gab eine Reihe von Gesprächen, vor allem mit AMC, mit Leuten, die sagten: 'Andy, wir lieben die Idee, aber bist du dir da wirklich sicher?' Aber ich dachte einfach: Jetzt ist es an der Zeit, das zu tun, was der Comic getan hat, und das zu ehren. Ich habe es jahrelang versucht und jeder hat mich abgewimmelt.

Warum sich die Macher der Zombie-Serie nie zu diesem drastischen Comic-Moment überwinden konnten, ist nicht bekannt. Umso bitterer war es, dass ausgerechnet direkt nach Ricks Serienausstieg eine andere Figur dieses Schicksal ereilte.

In Staffel 9 war es schließlich Aaron (Ross Marquand), der seinen Arm durch einen Unfall mit einem Baumstamm verlor und sich fortan mit einer stylischen Morgenstern-Prothese durch die Zombie-Apokalypse kämpfte.

The Ones Who Live holt das Versäumnis nun endlich nach und liefert Fans einen ikonischen Moment zwischen Schock und Genugtuung, der uns direkt verdeutlicht, was in dieser Geschichte auf dem Spiel steht. In diesem Spin-off ist niemand sicher – nicht einmal mehr Ricks Hand.

Wie geht es in The Ones Who Live Folge 2 weiter?

Die erste Staffel von The Ones Who Live besteht aus sechs Folgen, die im Wochentakt immer montags bei MagentaTV veröffentlicht werden. Weiter geht es mit Episode 2 am 4. März 2024. Nachdem sich der Spin-off-Auftakt ganz der Geschichte von Rick Grimes widmet, wird Folge 2 stattdessen Michonne in den Fokus rücken. Beleuchtet wird dabei ihre langwierige Suche, bevor sie mit ihrem Mann wiedervereint wird.