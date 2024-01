Grausames Comic-Schicksal für Rick Grimes: Trailer zur neuen The Walking Dead-Serie scheint drastische Veränderung zu bestätigen

Der neue Trailer zu The Walking Dead: The Ones Who Live deutet einen grausamen Rick Grimes-Moment an, den Fans bereits aus der Comicvorlage kennen.

Fans der Zombie-Serie The Walking Dead können aufatmen. Nach über fünf Jahren werden wir in wenigen Wochen endlich erfahren, was mit Rick Grimes (Andrew Lincoln) nach seinem Verschwinden passiert ist. Im neuen Trailer zu The Ones Who Live deutet jedoch eine brutale Wendung für Rick an, die schon in den The Walking Dead-Comics schockierte.

Achtung, es folgen Spoiler zur neuen The Walking Dead-Serie:



Wird Rick Grimes in der neuen The Walking Dead-Serie seine Hand verlieren?

Bereits seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass Rick Grimes im neuen The Walking Dead-Spin-off eine Hand verlieren könnte und damit dem Schicksal seines Comic-Vorbilds folgt. Und wer ganz genau hinsieht, wird feststellen, dass der finale Trailer zu The Ones Who Lives seine linke Hand sehr gut zu verstecken versucht.

Schaut hier den finalen Trailer zu The Ones Who Live:

The Walking Dead: The Ones Who Live - S01 Trailer 2 (English) HD

In einer kurzen Szene im Trailer, in der Rick Untote mit einer Stabwaffe niederstreckt, lässt sich allerdings erkennen, dass seine linke Hand zu fehlen scheint. Die Veränderung für den The Walking Dead-Charakter gab es schon recht früh in Robert Kirkmans Comic-Vorlage zu sehen. Darin hackte ihm der Governor die rechte Hand ab.

In der Serien-Adaption gab es diesen ikonischen Rick-Moment nie zu sehen, obwohl sich Hauptdarsteller Andrew Lincoln sogar jahrelang (erfolglos) dafür einsetze, wie Insider berichtet. Nun scheint The Ones Who Live ihm diesen Wunsch endlich zu erfüllen.

AMC Wo hat Rick Grimes seine linke Hand versteckt?

Aber warum verliert Rick seine Hand? Der Epilog des Serienfinales von The Walkng Dead warf bereits einen kurzen Blick auf Ricks Fluchtversuch aus den Fängen des Civic Republic Military. Dort hatte er noch beide Hände. Möglich wäre also, dass er nach der gescheiterten Flucht für sein Vergehen auf drastische Weise vom neuen Bösewicht Major General Beale bestraft wird. Und Ricks Verwandlung zum CRM-Soldaten wird dadurch noch bitterer.

Wann startet The Walking Dead: The Ones Who Live in Deutschland?

Die neue The Walking Dead-Serie mit Rick und Michonne geht in den USA am 25. Februar 2024 beim Sender AMC an den Start. Deutsche Fans müssen nicht sehr viel länger warten. Hierzulande startet The Ones Who Live bereits einen Tag später, am 26. Februar 2024, bei Magenta TV. Die insgesamt sechs Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.



