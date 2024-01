Neue The Walking Dead-Serie bestätigt: Rick Grimes ist jetzt Teil der Schurken, die schon vor 13 Jahren eine gewaltige Katastrophe auslösten

The Walking Dead bringt Rick Grimes bald zurück. Der neue Trailer zu The Ones Who Live enthüllt eine düstere Veränderung des einstigen Serien-Helden.

Über 5 Jahre haben Fans der Zombie-Serie The Walking Dead gewartet. Jetzt kehrt Rick Grimes (Andrew Lincoln) endlich zurück. In wenigen Wochen startet das Spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live, das enthüllt, was mit Rick in den Jahren seit seinem Verschwinden geschehen ist. Wer im neuen Trailer genau hinsieht, erkennt schon eine bitterböse Enthüllung.

Rick Grimes als Bösewicht? The Walking Dead-Überraschung im Trailer zu The Ones Who Live

In The Ones Who Live wird Michonne (Danai Gurira), die in Staffel 10 aus The Walking Dead ausgestiegen ist, nach ihrem verschollenen Ehemann suchen. Und nicht nur das: Auch erfahren wir, was mit Rick in den Jahren nach seiner Entführung durch das Civic Republic Miliatry (in Staffel 9) geschah. Das Finale der Originalserie verriet mit einem Epilog bereits, dass er ein Gefangener wurde. Der jüngste Trailer zu neuen Spin-off-Serie enthüllt aber nun eine ganz andere Geschichte.

Schaut hier den Trailer zu The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead The Ones Who Live - S01 - Trailer (English) HD

In einer kurzen Szene ist zu erkennen, dass Rick Grimes im Laufe der Zeit zum Soldaten des CRM wurde. Es ist nicht nur das "mächtigste Militär des Planeten", sondern auch eine finstere Organisation, die unvorstellbare Gräueltaten verübt. Rick ist jetzt ein Mitglied der größten Schurken des The Walking Dead-Universums.

In The Walking Dead selbst haben wir nicht allzu viel über das CRM erfahren. Spannende Details lieferte hingegen der Serien-Ableger The Walking Dead: World Beyond. Hier sind die wichtigsten Fakten, die ihr über die Militärorganisation mit Hubschrauberflotte wissen müsst:

Das CRM ist die autonom agierende Militäreinheit der Civic Republic und wird von Major General Beale (Terry O'Quinn) angeführt

der Civic Republic und wird von Major General Beale (Terry O'Quinn) angeführt Die Civic Republic ist eine Mega-Gemeinschaft mit über 200.000 Einwohnern und eigenem Regierungsapparat in Philadelphia .

. Ihre Ziele: Den Fortbestand der Menschheit sichern und Forschungen an einem Heilmittel für das Zombie-Virus voranzutreiben.

Die Existenz der Civic Republic und ihres Militärs ist streng geheim und wird vom CRM mit drastischen Mitteln beschützt.

und wird vom CRM mit drastischen Mitteln beschützt. 10 Jahre nach Beginn der Apokalypse soll das CRM der Zivilregierung unterstellt werden, was Major General Beal mit verschwörerischen Plänen verhindern will.

So ließ er zum Beispiel 100.000 Menschen in Omaha mit Giftgas töten, um die Gefahr einer Mega-Horde vorzutäuschen und die Machtübergabe zu verzögern.

The Ones Who Live-Trailer verbindet das CRM mit dem Anfang von The Walking Dead

Ein weiteres Detail aus dem Trailer zu The Ones Who Live stellt eine spannende Verbindung zum Beginn von The Walking Dead her. Wir sehen nicht nur CRM-Hubschrauber, die mit Raketen auf Gebäude schießen, sondern auch die Bombardierung von Atlanta. Bereits vor 13 Jahren sahen wir, wie die Großstadt während Ricks Koma zerstört wurde.

AMC Hat das CRM Atlanta vor 13 Jahren zerstört?

Das CRM könnte also schon von Anfang an Teil des The Walking Dead-Universums und in Ricks persönliche Geschichte involviert gewesen sein. Damit würde auch ein Geheimnis aus der allerersten Episode endlich gelöst werden. In Staffel 1 flog für einen kurzen Moment ein Helikopter über Ricks Kopf hinweg.

Über Jahre hinweg wurde das Civic Republic Military als geheime und absolut tödliche Bedrohung aufgebaut. Jetzt befindet sich Rick Grimes mittendrin. Und das Spin-off The Ones Who Live könnte damit zu einem der spannendsten Höhepunkte der Zombie-Saga werden.

Wann startet The Walking Dead: The Ones Who Live in Deutschland?

Die neue The Walking Dead-Serie mit Rick und Michonne geht in den USA am 25. Februar 2024 beim Sender AMC an den Start. Deutsche Fans müssen nicht lang warten. Hierzulande startet The Ones Who Live bereits einen Tag später, am 26. Februar 2024, bei Magenta TV. Die insgesamt sechs Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

