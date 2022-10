Nach 14 Jahren: She-Hulk-Finale sollte Marvel-Star zurückbringen, mit dem niemand gerechnet hat

Vor Mark Ruffalo verkörperte Edward Norton den Marvel-Helden Hulk. Für das Finale von She-Hulk sollte er erneut in seine MCU-Rolle schlüpfen.

She-Hulk: Die Anwältin ist mit einem fulminanten und überraschenden Finale zu Ende gegangen. Macherin Kat Coiro offenbarte jetzt einen Plan für die letzte Folge, der Marvel-Fans trotz allemEx-Hulk Edward Norton

sollte dort nämlich einen Kurzauftritt haben. Und das 14 Jahre nach seinem letzten MCU-Abenteuer Der unglaubliche Hulk. Vorsicht, Spoiler zum She-Hulk-Finale!

Edward Nortons Marvel-Rückkehr in She-Hulk fing mit Witzen am Set an

Im Finale trifft der Hulk (Mark Ruffalo) nämlich erneut auf Fiesling Emil Blonsky (Tim Roth), dem er als Figur schon vor 14 Jahren gegenüberstand. Nur verkörperte damals Norton die Rolle des Marvel-Heroen. Eine Tatsache, die Ruffalo laut Coiro sehr amüsierte (via The Direct ):

Wir sprachen viel darüber, dass beim letzten Schlagabtausch ein anderer Schauspieler den Hulk spielte. Mark [Ruffalo] machte dazu jede Menge Witze. Wir dachten darüber nach, Mark durch Edward Norton auszutauschen. Aber daraus wurde dann nichts.

© Marvel Studios Edward Norton als Bruce Banner/Hulk

Weshalb die glorreiche Cameo-Idee scheiterte, ist nicht bekannt. Auch Ideen für eine mögliche Rückkehr-Szene wurden bisher nicht preisgegeben. So oder so hätte ein solcher Moment sicherlich viele Marvel-Fans begeistert. 14 Jahre nach Nortons letztem und einzigem Auftritt hätten wohl nur wenige in der MCU-Community damit gerechnet.



