Nach 20 Jahren: Dune-Macher rettet weiteres Sci-Fi-Epos aus der Filmhölle

Mit Dune hat Denis Villeneuve einen der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre abgeliefert. Nun wagt er sich an das nächste Mammutprojekt und verfilmt eine Geschichte von 2001-Autor Arthur C. Clarke.

Regisseur Denis Villeneuve avancierte in den vergangenen Jahren zum Experten, wenn es darum geht, starke Science-Fiction-Stoffe in epochalen Bildern auf die große Leinwand zu bannen. Angefangen bei Arrival über Blade Runner 2049 bis hin zur diesjährigen Verfilmung von Dune: Villeneuve hat definitiv einen guten Lauf.

Denis Villeneuves Dune in der Steelbook-Edition Zu Amazon Jetzt sichern

Villeneuves Dune-Fortsetzung ist bereits gesetzte Sache. Zudem ist der Filmemacher als Produzent an der Spin-off-Serie Dune: The Sisterhood beteiligt. Allzu schnell wird er dem Science-Fiction-Kino nicht den Rücken kehren. Das wird auch durch sein nächstes großes Projekt deutlich: eine Verfilmung von Rendezvous with Rama.

Nach dem Erfolg von Dune bringt Denis Villeneuve das nächste Science-Fiction-Epos ins Kino

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Villeneuve den gefeierten Roman von 2001: Odyssee im Weltraum-Autor Arthur C. Clarke aus dem Jahr 1973 umsetzen. Angetrieben wird die Adaption von dem Studio Alcon Entertainment, das mit Villeneuve zuvor im Zuge von Prisoners und Blade Runner 2049 zusammengearbeitet hat.

Hier könnt ihr den Trailer zu Blade Runner 2049 schauen:

Blade Runner 2049 - Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte von Rendezvous with Rama entführt ins 22. Jahrhundert und erzählt von einer Gruppe Astronaut:innen, die sich auf eine gefährliche Weltraummission begeben. Im Sonnensystem ist nämlich ein außerirdisches Raumschiff aufgetaucht, was bedeutet, dass die Stunde des ersten Kontakts in greifbare Nähe rückt.

Ähnlich wie bei Dune könnte Villeneuve mit seiner Verfilmung den Grundstein für ein Sci-Fi-Franchise legen, das uns über mehrere Jahre hinweg begleitet. Nicht zuletzt veröffentlichte Clarke nach dem Erfolg des ersten Teils drei Fortsetzungen, die das Rama-Universum mit weiteren Geschichten ausbauen.

Alle Rama-Bücher im Überblick:

Rendezvous mit 31/439 (Original: Rendezvous with Rama, 1973)



(Original: Rendezvous with Rama, 1973) Rendezvous mit Übermorgen (Original: Rama II, 1989)



(Original: Rama II, 1989) Die nächste Begegnung (Original: The Garden of Rama, 1991)

(Original: The Garden of Rama, 1991) Nodus (Original: Rama Revealed, 1993)

Eine Kinoumsetzung von Rendezvous with Rama. Zu Beginn der 2000er Jahre setzte sich Morgan Freeman für eine Verfilmung des Stoffs ein. David Fincher sollte auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Schlussendlich führte die ambitionierte Unternehmung aber direkt in die Produktionshölle.

Der Dune-Siegeszug stimmt zuversichtlich, dass die Rendezvous with Rama-Adaption dieses Mal gelingt. Auch Freeman ist wieder an Bord, allerdings nicht als Hauptdarsteller, sondern als Produzent mit seiner Firma Revelations Entertainment.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was erwartet ihr euch von einer Rendezvous With Rama-Verfilmung?