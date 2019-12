Nach 3 Verfilmungen: Das erste Stephen King-Buch wird zur Serie

Mit seinem ersten veröffentlichen Roman Carrie wurde Horror-Autor Stephen King 1974 schlagartig berühmt. Jetzt soll sein Erstling erneut adaptiert werden - diesmal aber als Serie.

Gefühlt kann sich Horror-Autor Stephen King derzeit kaum noch vor Verfilmungen seiner Werke retten. Vor wenigen Monaten startete mit ES Kapitel 2 die Fortsetzung der Neuauflage um Horror-Clown Pennywise in den Kinos, mit Doctor Sleeps Erwachen folgte kürzlich die Fortsetzung zu Shining. Selbst bei Netflix ist mit Im hohen Gras aktuell eines seiner verfilmten Werke zu finden.

Jetzt soll auch Kings erstes Buch abermals adaptiert werden, wie der Collider berichtet. Die Rede ist von Carrie, zu dem hierzulande bereits 1977 die erste Verfilmung in den Kinos lief, die 1999 sogar eine Fortsetzung erhielt. Nach zwei weiteren Verfilmungen soll es diesmal allerdings um eine Serien-Adaption gehen.

Stephen Kings Carrie kommt als Serie

Hauptverantwortlich für die Carrie-Serie zeichnet laut dem Bericht der Sender FX. Collider will darüber hinaus erfahren haben, dass die telekinetisch begabte Carrie diesmal von einer Transgender-Person oder farbigen Schauspielerin dargestellt werden soll, wobei FX bislang zu diesem Gerücht keine Stellung nahm.

Darum geht es in Carrie

Die junge Carrie lebt unter den strengen Augen ihrer fanatisch religiösen Mutter, die ihr jegliche Art von Körperlichkeit untersagt und sie über ihre beginnende Pubertät im Unwissen lässt. In der Schule sieht sich Carrie tagtäglich dem Spott ihrer Mitschüler ausgesetzt. Bei einem besonders schlimmen Vorfall entdeckt sie erstmals ihre telekinetischen Kräfte.

Carrie ist in der Lage, Gegenstände nur mit der Kraft ihrer Gedanken zu bewegen. Mit neuem Selbstbewusstsein will sie nun doch noch am Abschlussball ihrer Schule teilnehmen und sich von ihrer Mutter emanzipieren. Dort kommt es schließlich zum großen Knall und Carrie entfesselt all ihre Kräfte, um ein regelrechtes Blutbad anzurichten.

Zuletzt schlüpfte Chloë Grace Moretz 2013 in die Rolle des titelgebenden Mädchens. Der Film konnte jedoch nicht an den Erfolg des Originals von 1977 anknüpfen.

Was haltet ihr von einer Serien-Adaption von Carrie?