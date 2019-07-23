Den Überblick über die unzähligen Stephen King-Verfilmungen verloren? Keine Sorge, wir haben für euch alle Filme und Serien, die auf Werken von Stephen King basieren, in einer Übersicht zusammengefasst.

Seit 50 Jahren dienen die Werke des unermüdlichen Autors Stephen King als Vorlage für unzählige Filme und Serien, vorrangig aus dem Horrorgenre. Vom Oscar-nominierten Meisterwerk bis zum absoluten Trash ist alles dabei.

Damit ihr nicht den Überblick über die vielen Adaptionen der letzten Jahrzehnte verliert und natürlich auch die kommenden Verfilmungen nicht verpasst, findet ihr hier alle Spielfilme, TV-Mehrteiler und Serien, die den Schöpfungen von Stephen King zugrunde liegen.



Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 1970er und 1980er

Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 1990er

Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 2000er

Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 2010er

Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 2020er

Stephen King-Verfilmungen: TV-Filme und Mehrteiler

Stephen King-Verfilmungen: Serien

Stephen King-Verfilmungen: Filme und Serien bei Netflix im Stream

Leider sind im heutigen Streaming-Zeitalter nicht mehr alle Stephen King-Verfilmungen leicht aufzutreiben. Da der Horrormeister auf Netflix noch nicht seine eigene Kategorie spendiert bekommen hat, haben wir hier für euch einen Überblick aller Stephen King-Verfilmungen auf Netflix.

1922 - Netflix Original



Das Spiel - Netflix Original



Im hohen Gras - Netflix Original

Mr. Harrigan's Phone - Netflix Original

Mr. Mercedes

Doctor Sleeps Erwachen

Salem's Lot – Brennen muss Salem

Stand By Me

Podcast für Horror- und Stephen King-Fans: Die Spuk-Serien bei Netflix sind ein Highlight

Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen der Netflix-Serie:

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Wir diskutieren, was wir an Mike Flanagans Horrorfilmen und -serien lieben und im Speziellen an Hill House & Bly Manor. Außerdem erklären wir, warum wir von Bly Manor enttäuscht waren und die Serie sich trotzdem lohnt.