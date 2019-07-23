Seit 50 Jahren dienen die Werke des unermüdlichen Autors Stephen King als Vorlage für unzählige Filme und Serien, vorrangig aus dem Horrorgenre. Vom Oscar-nominierten Meisterwerk bis zum absoluten Trash ist alles dabei.
Damit ihr nicht den Überblick über die vielen Adaptionen der letzten Jahrzehnte verliert und natürlich auch die kommenden Verfilmungen nicht verpasst, findet ihr hier alle Spielfilme, TV-Mehrteiler und Serien, die den Schöpfungen von Stephen King zugrunde liegen.
Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 1970er und 1980er
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Carrie - Des Satans jüngste Tochter (1976) - Vorlage: Carrie (Roman)
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Shining (1980)
- Vorlage: Shining (Roman)
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Die unheimlich verrückte Geisterstunde (1982) - Stephen King schrieb das Drehbuch zum Film. Zwei der fünf Segmente basieren auf Kurzgeschichten von King.
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Cujo (1983)
- Vorlage: Cujo (Roman)
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Dead Zone (1983)
- Vorlage: Dead Zone - Das Attentat (Roman)
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Christine (1983)
- Vorlage: Christine (Roman)
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Kinder des Zorns (1984) - Vorlage: Kinder des Mais (Kurzgeschichte)
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Der Feuerteufel (1984)
- Vorlage: Feuerkind (Roman)
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Katzenauge (1985)- Stephen King schrieb das Drehbuch zum Film. Zwei der drei Segmente basieren auf Kurzgeschichten aus dem Sammelband Nachtschicht.
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Der Werwolf von Tarker Mills (1985) - Vorlage: Das Jahr des Werwolfs (Kurzgeschichte)
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Rhea M - Es begann ohne Warnung (1986) - Regiedebüt von Stephen King - Vorlage: Lastwagen (Kurzgeschichte)
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Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers (1986) - Vorlage: Die Leiche (Novelle)
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Creepshow 2 - Kleine Horrorgeschichten (1987) - ein Segment basiert auf Stephen Kings Kurzgeschichte Das Floß
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Running Man (1987)
- Vorlage: Menschenjagd (Roman)
- Friedhof der Kuscheltiere (1989) - Vorlage: Friedhof der Kuscheltiere (Roman)
Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 1990er
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Nachtschicht (1990)
- Vorlage: Spätschicht (Kurzgeschichte)
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Misery (1990)
- Vorlage: Sie (Roman)
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Geschichten aus der Schattenwelt (1990) - Segment "Die Höllenkatze" basiert auf gleichnamiger Kurzgeschichte
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Der Rasenmäher-Mann (1992)
- Vorlage: basiert nur lose auf Der Rasenmähermann (Kurzgeschichte)
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Stephen Kings Schlafwandler (1992) - Stephen King schrieb das Drehbuch
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Stephen Kings Stark (1993)
- Vorlage: Stark - The Dark Half (Roman)
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Needful Things - In einer kleinen Stadt (1993)
- Vorlage: In einer kleinen Stadt (Roman)
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Die Verurteilten (1994) - Vorlage: Pin-up (Novelle)
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The Mangler (1995)
- Vorlage: Der Wäschemangler (Kurzgeschichte)
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Stephen Kings Dolores (1995)
- Vorlage: Dolores (Roman)
- Stephen King's Thinner - Der Fluch (1996) - Vorlage: Der Fluch (Roman)
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Stephen King's The Night Flier (1997)
- Vorlage: Der Nachtflieger (Kurzgeschichte)
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Der Musterschüler (1998)
- Vorlage: Der Musterschüler (Novelle)
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The Green Mile (1999)
- Vorlage: The Green Mile (Fortsetzungsroman)
Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 2000er
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Hearts in Atlantis (2001)
- Vorlage: Atlantis (Novellensammlung)
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Julie Ganapathi (2003) - Vorlage: Sie (Roman)
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Dreamcatcher (2003)
- Vorlage: Duddits (Roman)
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Das geheime Fenster (2004)
- Vorlage:
Das heimliche Fenster, der heimliche Garten (Novelle)
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Stephen King's Riding the Bullet (2004)
- Vorlage: Achterbahn (Novelle)
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Zimmer 1408 (2007)
- Vorlage: 1408 (Kurzgeschichte)
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Der Nebel (2007)
- Vorlage: Der Nebel (Kurzgeschichte)
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No Smoking (2007)
- Vorlage:
Quitters, Inc. (Kurzgeschichte)
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Dolan's Cadillac (2009)
- Vorlage: Dolan's Cadillac (Kurzgeschichte)
Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 2010er
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Carrie (2013)
- Vorlage: Carrie (Roman) - Stream - FSK: 16
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Stephen King's A Good Marriage (2014)
- Vorlage: Eine gute Ehe (Novelle) - Stream - FSK: 16
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Mercy - Der Teufel kennt keine Gnade (2014)
- Vorlage: Omi (Kurzgeschichte) - Stream - FSK: 16
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Puls (2016)
- Vorlage: Puls (Roman) - Stream - FSK: 16
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Der Dunkle Turm (2017)
- Vorlage: Der Dunkle Turm (Buchreihe) - Stream - FSK: 16
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Es (2017)
- Vorlage: Es (Roman) - Stream - FSK: 16
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Das Spiel (2017)
- Vorlage: Das Spiel (Roman) - im Stream bei Netflix
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1922 (2017)
- Vorlage: 11 (Novelle) - im Stream bei Netflix
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Friedhof der Kuscheltiere (2019)
- Vorlage: Friedhof der Kuscheltiere (Roman)
- Stream - FSK: 16
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ES Kapitel 2 (2019)
- Vorlage: Es (Roman) - FSK: 16
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In the Tall Grass (2019)
- Vorlage: Im hohen Gras (Novelle)
- Doctor Sleep (2019) - Vorlage: Doctor Sleep (Roman) - FSK: 16
Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 2020er
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Children of the Corn (2020) - Vorlage: Kinder des Mais (Kurzgeschichte)
- Firestarter (2022) - Vorlage: Feuerkind (Roman) - FSK: 16
- Mr. Harrigan's Phone (2022) - Vorlage: Mr. Harrigans Telefon (Novelle)
- The Boogeyman (2023) - Vorlage: Das Schreckgespenst (Kurzgeschichte) - FSK: 16
- Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines (2023) - Vorlage: Friedhof der Kuscheltiere (Roman)
- Salem's Lot (2024) - Vorlage: Brennen muss Salem (Roman) - FSK: 16
- The Life of Chuck (2024) - Vorlage: Chucks Leben (Novelle)
- The Monkey (2025) - Vorlage: Der Affe (Kurzgeschichte) - FSK: 16
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The Long Walk (2025) - Vorlage: Todesmarsch (Roman)
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The Running Man (2025) - Vorlage: Menschenjagd (Roman) - Kinostart: 13. November 2025
Stephen King-Verfilmungen: TV-Filme und Mehrteiler
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Brennen muß Salem (1979) - Vorlage: Brennen muss Salem (Roman) - Sender: CBS
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Stephen Kings Es (1990) -
Vorlage: Es (Roman) - Sender: ABC
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Manchmal kommen sie wieder (1991) - Vorlage:
Manchmal kommen sie wieder (Roman) - Sender: CBS
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Stephen King: Das Monstrum - Tommyknockers (1993) - Vorlage: Das Monstrum (Roman) Sender: ABC
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The Stand - Das letzte Gefecht (1994)
- Vorlage: The Stand (Roman) - Sender: ABC
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Langoliers - Die andere Dimension (1995)
- Vorlage: Langoliers (Novelle) - Sender: ABC
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The Shining (1997)
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Vorlage: Shining (Roman) - Sender: ABC
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Trucks - Out of Control (1997)
- Vorlage: Lastwagen (Kurzgeschichte) - Sender: USA Network
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Stephen Kings Quicksilver Highway (1997)
- Vorlage: Klapperzähne (Kurzgeschichte) - Sender: Syndication
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Stephen Kings Sturm des Jahrhunderts (1999) - Stephen King schrieb das Drehbuch - Sender: ABC
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Carrie (2002)
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Vorlage: Carrie (Roman) - Sender: NBC
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Das Haus der Verdammnis (2002) - Drehbuch von Stephen King - Sender: ABC
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Salem's Lot - Brennen muss Salem (2004)
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Vorlage: Brennen muss Salem (Roman) - Sender: TNT
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Desperation (2006)
- Vorlage: Desperation (Roman) - Sender: ABC
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Stephen Kings Kinder des Zorns (2009)
- Vorlage: Kinder des Mais (Kurzgeschichte) Sender: Syfy
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Bag of Bones (2011) - Vorlage: Sara (Roman) - Sender: A+E
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Big Driver (2014) - Vorlage: Big Driver (Novelle) - Sender: Lifetime
Stephen King-Verfilmungen: Serien
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Tales From the Darkside (1983) - Vorlage: Drehbücher und Kurzgeschichten zu vereinzelten Folgen
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Golden Years (1991) - Serien-Idee und Drehbücher von Stephen King - Original-Sender: CBS
- Woh (1998) - Vorlage: Es (Roman)
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The Dead Zone (2002 - 2007)
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Vorlage:
Dead Zone - Das Attentat (Roman)
- Original-Sender: USA Network
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Stephen King Presents Kingdom Hospital (2004) - Basiert auf Lars von Triers Geister, Drehbücher teilweise von Stephen King - Original-Sender ABC
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Nightmares & Dreamscapes: Nach den Geschichten von Stephen King (2006)
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Vorlage: verschiedene Kurzgeschichten aus den Sammelbänden Alpträume, Nachtschicht und Im Kabinett des Todes -
Original-Sender: TNT
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Haven (2010 - 2015)
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basiert lose auf dem Kurzroman Colorado Kid -
Original-Sender: Syfy
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Under the Dome (2013 - 2015)
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Vorlage: Die Arena (Roman) -
Original-Sender: CBS
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11.22.63 - Der Anschlag (2016)
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Vorlage: Der Anschlag (Roman) -
Original-Sender: Hulu
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Der Nebel (2017)
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Vorlage:
Der Nebel (Kurzgeschichte)
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Original-Sender: Spike
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Mr. Mercedes (2017 - 2019)
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Vorlagen: Mr. Mercedes, Finderlohn, Mind Control (Roman-Trilogie) -
Original-Sender: Audience
- Castle Rock (2018 - 2019) - keine direkte Vorlage, basiert auf Charakteren und Orten aus Kings Werken - Original-Sender: Hulu
- Creepshow (2019) - vereinzelte Folgen basieren auf Kings Kurzgeschichten - Original-Sender: Shudder
- The Outsider (2020) - Vorlage: Der Outsider (Roman) - Original-Sender: HBO
- The Stand (2020) - Vorlage: The Stand (Roman) - Original-Sender: CBS
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Lisey’s Story (2021) - Vorlage: Love (Roman) - Original-Sender: Apple TV+
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Chapelwaite (2021) - Vorlage: Briefe aus Jerusalem (Kurzgeschichte) - Original-Sender: Epix
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ES: Welcome to Derry (2025 - ?) - Vorlage: ES (Roman) – Original-Sender: HBO
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Das Institut (2025 - ?) - Vorlage: Das Institut (Roman) - Original-Sender: MGM+
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Carrie (2026 - ?) - Vorlage: Carrie (Roman) - Original-Sender: Amazon Prime Video
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Crouch End (vsl. 2028) - Vorlage: Crouch End (Kurzgeschichte) - Original-Sender: Amazon Prime Video
Stephen King-Verfilmungen: Filme und Serien bei Netflix im Stream
Leider sind im heutigen Streaming-Zeitalter nicht mehr alle Stephen King-Verfilmungen leicht aufzutreiben. Da der Horrormeister auf Netflix noch nicht seine eigene Kategorie spendiert bekommen hat, haben wir hier für euch einen Überblick aller Stephen King-Verfilmungen auf Netflix.
- 1922 - Netflix Original
- Das Spiel - Netflix Original
- Im hohen Gras - Netflix Original
- Mr. Harrigan's Phone - Netflix Original
- Mr. Mercedes
- Doctor Sleeps Erwachen
- Salem's Lot – Brennen muss Salem
- Stand By Me
Podcast für Horror- und Stephen King-Fans: Die Spuk-Serien bei Netflix sind ein Highlight
Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen der Netflix-Serie:
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Wir diskutieren, was wir an Mike Flanagans Horrorfilmen und -serien lieben und im Speziellen an Hill House & Bly Manor. Außerdem erklären wir, warum wir von Bly Manor enttäuscht waren und die Serie sich trotzdem lohnt.