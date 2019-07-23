Stephen King-Verfilmungen: Alle 98 Filme und Serien im Überblick und Stream

06.11.2026 - 08:01 UhrVor 10 Stunden aktualisiert
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Stephen King-Verfilmungen
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Den Überblick über die unzähligen Stephen King-Verfilmungen verloren? Keine Sorge, wir haben für euch alle Filme und Serien, die auf Werken von Stephen King basieren, in einer Übersicht zusammengefasst.

Seit 50 Jahren dienen die Werke des unermüdlichen Autors Stephen King als Vorlage für unzählige Filme und Serien, vorrangig aus dem Horrorgenre. Vom Oscar-nominierten Meisterwerk bis zum absoluten Trash ist alles dabei.

Damit ihr nicht den Überblick über die vielen Adaptionen der letzten Jahrzehnte verliert und natürlich auch die kommenden Verfilmungen nicht verpasst, findet ihr hier alle Spielfilme, TV-Mehrteiler und Serien, die den Schöpfungen von Stephen King zugrunde liegen.

Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 1970er und 1980er

Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 1990er

Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 2000er

Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 2010er

Stephen King-Verfilmungen: Spielfilme - 2020er

Stephen King-Verfilmungen: TV-Filme und Mehrteiler

Stephen King-Verfilmungen: Serien

  • Tales From the Darkside (1983) - Vorlage: Drehbücher und Kurzgeschichten zu vereinzelten Folgen
  • Golden Years (1991) - Serien-Idee und Drehbücher von Stephen King - Original-Sender: CBS
  • Woh (1998) - Vorlage: Es (Roman)
  • The Dead Zone (2002 - 2007) - Vorlage: Dead Zone - Das Attentat (Roman) - Original-Sender: USA Network
  • Stephen King Presents Kingdom Hospital (2004) - Basiert auf Lars von Triers Geister, Drehbücher teilweise von Stephen King - Original-Sender ABC
  • Nightmares & Dreamscapes: Nach den Geschichten von Stephen King (2006) - Vorlage: verschiedene Kurzgeschichten aus den Sammelbänden Alpträume, Nachtschicht und Im Kabinett des Todes - Original-Sender: TNT
  • Haven (2010 - 2015) - basiert lose auf dem Kurzroman Colorado Kid - Original-Sender: Syfy
  • Under the Dome (2013 - 2015) - Vorlage: Die Arena (Roman) - Original-Sender: CBS
  • 11.22.63 - Der Anschlag (2016) - Vorlage: Der Anschlag (Roman) - Original-Sender: Hulu
  • Der Nebel (2017) - Vorlage: Der Nebel (Kurzgeschichte) - Original-Sender: Spike
  • Mr. Mercedes (2017 - 2019) - Vorlagen: Mr. Mercedes, Finderlohn, Mind Control (Roman-Trilogie) - Original-Sender: Audience
  • Castle Rock (2018 - 2019) - keine direkte Vorlage, basiert auf Charakteren und Orten aus Kings Werken - Original-Sender: Hulu
  • Creepshow (2019) - vereinzelte Folgen basieren auf Kings Kurzgeschichten - Original-Sender: Shudder
  • The Outsider (2020) - Vorlage: Der Outsider (Roman) - Original-Sender: HBO
  • The Stand (2020) - Vorlage: The Stand (Roman) - Original-Sender: CBS
  • Lisey’s Story (2021) - Vorlage: Love (Roman) - Original-Sender: Apple TV+
  • Chapelwaite (2021) - Vorlage: Briefe aus Jerusalem (Kurzgeschichte) - Original-Sender: Epix
  • ES: Welcome to Derry (2025 - ?) - Vorlage: ES (Roman) – Original-Sender: HBO
  • Das Institut (2025 - ?) - Vorlage: Das Institut (Roman) - Original-Sender: MGM+
  • Carrie (2026 - ?) - Vorlage: Carrie (Roman) - Original-Sender: Amazon Prime Video
  • Crouch End (vsl. 2028) - Vorlage: Crouch End (Kurzgeschichte) - Original-Sender: Amazon Prime Video

Stephen King-Verfilmungen: Filme und Serien bei Netflix im Stream

Leider sind im heutigen Streaming-Zeitalter nicht mehr alle Stephen King-Verfilmungen leicht aufzutreiben. Da der Horrormeister auf Netflix noch nicht seine eigene Kategorie spendiert bekommen hat, haben wir hier für euch einen Überblick aller Stephen King-Verfilmungen auf Netflix.

  • 1922 - Netflix Original
  • Das Spiel - Netflix Original
  • Im hohen Gras - Netflix Original
  • Mr. Harrigan's Phone - Netflix Original
  • Mr. Mercedes
  • Doctor Sleeps Erwachen
  • Salem's Lot – Brennen muss Salem
  • Stand By Me

Podcast für Horror- und Stephen King-Fans: Die Spuk-Serien bei Netflix sind ein Highlight

Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen der Netflix-Serie:

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Wir diskutieren, was wir an Mike Flanagans Horrorfilmen und -serien lieben und im Speziellen an Hill House & Bly Manor. Außerdem erklären wir, warum wir von Bly Manor enttäuscht waren und die Serie sich trotzdem lohnt.

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